黃金小兔抱胡蘿蔔、捧錢幣萌翻！墜飾5千元有找　招財又保值快戴上

▲點睛品生生有禮「珍藏篇」999.9 黃金御守金片（左起）1,900元，「新生篇」黃金吊墜未定價，Charme Mini足金聚財兔串飾（不含鍊）4,800元。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歡慶農曆新年來臨，點睛品與鎮金店Just Gold依循美好傳統，發表十二生肖金飾與擺件，主打的兔子造型金墜不約而同都以超萌造型亮相，點睛品Charme Mini足金串飾推出抱著蘿蔔或福袋的金兔傳遞祝福；鎮金店Just Gold再度與三麗鷗合作，為「錢兔似錦」Hello Kitty純金擺飾換上兔子裝，可愛指數破表，品牌透露黃金買氣在去年第四季明顯攀升，比起前兩年有近3成的成長，持續看好黃金市場。





▲點睛品Charme Mini足金蘿蔔兔串飾（左）4,800元，足金福袋兔串飾4,800元。





▲點睛品生生有禮「珍藏篇」999.9黃金擺件共有5隻金兔，分別拿著蘿蔔、錢幣圖案金球、錢袋、葫蘆象徵富貴吉祥。

鎖定小資女，點睛品推出一系列定價5,000元內的Charme Mini足金萌兔串飾，款式包括藏身蘿蔔的小兔子、聚財兔、福袋兔、化身招財貓模樣以及有錢兔，可搭配項鍊或皮繩手環；品牌同時創作生生有禮「珍藏篇」黃金金片，以御守、招財兔錢幣的形式呈現，而最重量級的作品為5隻金兔足金擺件，金兔分別捧著象徵好彩頭的蘿蔔、代表福祿的葫蘆、寓意福運滾滾來的黃金錢球與招財的錢幣。







▲鎮金店 Just Gold「錢兔似錦 Kitty 純金擺件」，Hello Kitty金兔的蝴蝶結鑲飾紅色施華洛世奇水晶。（圖／Just Gold鎮金店提供，以下同）





▲鎮金店Just Gold喜迎福生肖系列生肖兔金墜（左）11,600元，龍金墜12,600元，價格均不含鍊子。

鎮金店Just Gold則為Hello Kitty換上兔年新裝，打造捧著金元寶的「錢兔似錦 Kitty」純金擺件，招牌蝴蝶結點綴紅色施華洛世奇水晶更加出色；而日常可搭配的生肖金墜，品牌以剪紙藝術為靈感設計喜迎福生肖系列，有趣的是每一件金墜都暗藏巧思，細看會發現牡丹花剪紙造型，增添喜氣富貴氣息。

