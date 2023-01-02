《星期三》招牌雙股辮子超亮眼　3款綁法簡單上手好時髦

實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix熱播美劇《星期三》在世界掀起一波熱潮，除了洗腦的「殭屍舞」外，女主角「Wednesday」的招牌雙股辮子也超吸睛，以下特搜3款不同的辮子綁法，想跟Wednesday一樣亮眼，趕快把這些造型學起來！

＃Wednesday同款拳擊辮

Wednesday同款的拳擊辮相信是大家最熟悉的辮子綁法，先將頭髮從中間分開一小撮頭髮，往下綁麻花，左邊、右邊依次各加一小撮，重複此動作到髮尾，值得注意的是辮子一定要往下編，Wednesday同款辮子就這樣輕鬆Get。

▲特蒐3款辮子綁法。（圖／翻攝自IG@wednesdaynetflix、小紅書＠17sis）

＃日系少女麻花辮

想要有滿滿的日系少女感，這個絕對必學！先將頭髮分一半，再將其分前後兩邊；沿著頂部分兩撮，由下往上重複繞，到耳邊用橡皮筋綁起來，另一邊也相同動作，再將兩根辮子綁在一起，辮子的下半部分成三束編麻花樣，拉鬆即完成！

▲日系少女必學甜美麻花辮，減齡又可愛。（圖／翻攝自小紅書@沈小俗sj）

＃可甜可鹽魚骨辮

先將耳朵上方頭髮綁起來，從中間挖個洞將頭髮內捲進去，再將頭髮均分成兩束，用食指分別從兩側挑出兩小撮頭髮，將這兩撮頭髮拉到中間交叉，然後交到另一隻手拉緊，一直重複這動作直到髮尾，便可以綁起來啦，一秒變成美式甜酷Girl！

▲美式魚骨辮帥氣又時尚，甜酷Girl絕不能錯過。（圖／翻攝自小紅書@歐陽殼殼、@沈小俗sj）