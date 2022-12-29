2023年「1月財運最旺」星座Top 3 ！　第一名有意外之財，默默變有錢

▲2023年「1月財運最旺」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

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2023年即將到來，期望大家都能夠忘記今年所有不愉快，邁向全新開始，而新的一年該如何迎接改變？可以參考以下1月份星座運勢，有三大星座財運、工作運破表，堪稱是轉運的起點！

Top 3 雙魚座

2023年的1月底至2月對於雙魚座是非常適合變動的時間點，平常不擅長理財的雙魚，這時候可以透過提出加薪、談薪水等技巧，有機會帶來收入上的固定提升。若是自行創業的雙魚，那麼在年初也會發現，得到前所未有的結果了，2023年會讓他們感到是收穫頗多的一年，透過物質帶來許多安全感。

Top 2 巨蟹座

2023開年帶給巨蟹顯著的提升，很可能受到貴人加持帶來許多驚喜和機會，因此非常適合與人合作展開一些工作項目，不要怕溝通和交流，象徵從過去的舒適圈中慢慢跳脫，這對於巨蟹而言已經是很了不起的超越，甚至會在工作上獲得成就感，所以別錯過每個不起眼的機會。

Top 1 牡羊座

不僅僅是1月而已，2023年全年對於牡羊來說財運都很好，不光不缺錢，甚至也會多出許多意想不到的錢財，簡直是不知不覺之間就變得有錢了，由於今年牡羊偏財運極佳，建議可以開始規劃投資項目。此外，牡羊會逐漸感覺到之前的付出都有了回報，可能是人際關係或是工作領域，都感到心靈成長。