四個越南小眾品牌你該認識！與前愛馬仕總監聯名太美、慢時尚正流行

實習記者蔡孟廷／綜合報導

日前在胡志明市，越南最受注目的四位設計師一同舉辦《2022時裝秀──嶄新之夢》（Dream of New Beginnings），不僅有130公尺長的伸展台，更請到了2017年亞洲超級名模生死鬥的亞軍阮敏秀（Minh Tu Nguyen），戴上一頭橘紅色假髮跑過伸展台，拉開整場活動的序幕。

Hanoia

越南知名家飾品牌Hanoia誕生於1997年，2020年開始與前愛馬仕皮件與飾品部門的創意總監Couli Jobert推出聯名系列，以越南精湛的漆器工藝和Couli Jobert的精品美學視角風靡全越南。

在高端家飾市場獲得巨大的成功後，品牌在2022年跨足到時尚業，2023春夏系列以花朵為主題，用高雅的莫蘭迪色調，結合浮誇的輪廓，共譜出一首現代而典雅的春日才子樂。

CHATS by C.Dam

畢業於英國三大設計名校之一的倫敦時尚學院（London College of Fashion），Cuong Dam作為越南新生代先鋒設計師，擅長以貼身、柔軟的材質去塑造東方女性充滿神祕韻味的性感。

他的設計中經常能見到垂墜、抓皺的元素去自然貼合勾勒出身材曲線，卻也能看到他利用將內衣做為類似盔甲、外骨骼的設計，以此展現越南傳統母系社會，柔中帶剛的美。

Khaar

Khaar是越南知名的環保品牌之一，他們持續使用所謂的「Dead Stock」，也就是滯銷的布料、存貨作為他們設計的發想，利用再造結合精緻的手工工藝，賦予每一項單品全新的生命。

最新的2022秋冬系列，將髮絲作為靈感進行設計，結合當地盛產的亞麻、蠶絲等等的天然纖維，再進一步的設計布料與布花，模擬出頭髮在自然光線下，優雅飄逸、輕盈盪漾的效果。

SUBTLE LE NGUYEN

整場活動的壓軸就是前陣子改名的SUBTLE LE NGUYEN，一直以來以「Normcore」風格見長，以寬鬆、簡約的設計備受粉絲們所喜愛，比起追尋流行，品牌更擅長利用良好的材質與工藝塑造雋永的「慢時尚」。

在品牌所拍攝的形象照中能看見設計師對於越南的喜愛，以恬靜、安穩的顏色揭開整個系列，乃至整個品牌想要表達的核心理念：「慢」，低調的設計不用擔心過氣，更能夠完美契合所有人的衣櫃。