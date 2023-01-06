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8款「精品開運包」新年大紅大紫　全智賢同款、亮粉紅Lady Dior好燒

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Pantone近年發布的年度色，不少都參入了一些正面的意象於之中，像是2022年的長春花藍以及前陣子發表了2023年度色「萬歲洋紅Viva Magenta」都是如此，藉由顏色的力量傳遞暖心的正能量給大家。

萬歲洋紅有著勇敢、樂觀、個性、無拘無束卻又沉穩的象徵意義，帶點紫又帶點紅，從中文的角度來看，像不像寄託了大紅大紫的希望於2023全新的一年呢？以下盤點出各大精品所推出的萬歲洋紅／桃紅／粉紅等相似色系的推薦包款：

Pantone 2023「萬歲洋紅Viva Magenta」精品包推薦

1、Chanel迷你口蓋包，NT$154,900

有GD搶先看秀的22／23早春系列，呼應摩納哥蒙地卡羅的渡假氛圍，特別把皮穿鏈上的金牌吊飾換成糖果色系的救生圈模樣，別具萌萌的童趣感。

2、Bottega Veneta皺摺Arco托特包，NT$125,000

Bottega Veneta經典編織在2022年期間多了皺摺新樣貌，不僅更加考驗品牌的工藝技術，也給人一種更為知性的氣質。

3、Saint Laurent皮革小型書包，NT$ 96,850

4、Dior Micro Lady Dior，NT$110,000

自從Dior的微型軍團推出之後，便成為品牌的聚光燈焦點，精緻又帶著小女孩一般的童稚，每年推出新色依舊會被燒到。

5、Burberry Frances手提包，NT$85,000

由全智賢搶先背上的Frances手提包，俐落的外型完全就是都會女性的寫照，以討喜的萬歲洋紅詮釋，別有另一番現代女性的氣勢。

6、Bvlgari Serpenti 肩背包，NT$99,400

7、Gucci Aphrodie腋下包，（小號）NT$59,700

Gucci 2022年底最新推出的新包款，新月外型既復古又摩登，有大號與小號兩種容量可以選擇。

8、Tory Burch，NT$21,900

漆皮加上浮雕設計，讓T monogram老花印花顯得格外有個性！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2023代表色, 萬歲洋紅, 精品

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