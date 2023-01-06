8款「精品開運包」新年大紅大紫　全智賢同款、亮粉紅Lady Dior好燒

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Pantone近年發布的年度色，不少都參入了一些正面的意象於之中，像是2022年的長春花藍以及前陣子發表了2023年度色「萬歲洋紅Viva Magenta」都是如此，藉由顏色的力量傳遞暖心的正能量給大家。

萬歲洋紅有著勇敢、樂觀、個性、無拘無束卻又沉穩的象徵意義，帶點紫又帶點紅，從中文的角度來看，像不像寄託了大紅大紫的希望於2023全新的一年呢？以下盤點出各大精品所推出的萬歲洋紅／桃紅／粉紅等相似色系的推薦包款：

Pantone 2023「萬歲洋紅Viva Magenta」精品包推薦

1、Chanel迷你口蓋包，NT$154,900