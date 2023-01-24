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貝嫂腳上高跟鞋永不低於10公分！根本「氣場女王」穿搭教科書

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

足球金童貝克漢（David Beckham）的老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham），不論是在自己的品牌發表會、出席紅毯頒獎典禮、受邀參加哈利和梅根的世紀婚禮，甚至是私人聚會行程，她的雙腳上都少不了一雙10公分高的高跟鞋，也因而被稱為是最會駕馭高跟鞋的歐美女星，如果你也是跟鞋控，不妨從貝嫂氣場全開的高跟鞋穿搭中尋找靈感：

維多利亞貝克漢高跟鞋穿搭教科書

熱愛時尚圈的維多利亞，2008年創立個人品牌Victoria Beckham，每每秀後的謝幕，她多以簡約襯衫、T-Shirt搭配牛仔褲現身，搭配高達10公分的高跟鞋，展現她幹練的一面。

貝嫂更是各大頒獎典禮的常客，不論是幹練西裝外套穿搭、性感低胸連身褲裝、俐落純白西裝套裝或是黑色風衣外套造型，維多利亞都以黑色高跟鞋展現出她的女王氣場。

和貝克漢一同參加哈利和梅跟的世紀婚禮，維多利亞選擇一身海軍藍長洋裝現身，腳上的橘色高跟鞋則為整體造型增添亮點。

就連私下上街，維多利亞也不放過自己，腳上的高跟鞋永遠不低於10公分，加上帥氣墨鏡和高冷氣質的加持，被封為是氣場女王一點也不為過。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 維多利亞貝克漢, 高跟鞋

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