莉莉柯林斯少女感冬天穿搭　毛衣自帶可愛濾鏡、小白鞋整年都好搭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

因《艾蜜莉在巴黎》濃厚的時尚氛圍，莉莉柯林斯（Lily Collins）在劇裡的造型經常穿梭在各大穿搭解析當中。然而，「艾蜜莉」的造型華麗，卻不是人人能夠駕馭；反觀莉莉柯林斯私底下的打扮，不僅平易近人還頗有青春的少女氣質。

Lily Collins秋冬減齡穿搭常用單品

繽紛色系毛衣

今年台灣的冬天雖然來得晚，還好在聖誕節前夕到來，就是要有點刺骨的低溫才有過節的感覺！想要有甜美的少女感，不妨可以師法Lily Collins的挑色原則：自帶可愛濾鏡的粉彩色調、亮眼的芥末色等，一來整體造型看起來較為輕盈，二來也較顯好氣色。

萌感毛帽

冬天為了保暖，許多單品都會以毛絨、針織材質來製作，也因為這些面料經常讓人聯想到絨毛玩具的可愛與軟萌。毛帽不只可以耍萌，也是懶人一秒整理亂髮的造型神器！

萬年小白鞋

小白鞋一年都好搭，從學生、小資女到資深上班族無人不愛。小白鞋的樸實與簡約造就了其無年齡感的特色，在層層堆疊的秋冬穿搭裡搭一雙小白鞋減低冬裝的笨重感。





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