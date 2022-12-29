fb ig video ETtoday search mobile

莉莉柯林斯少女感冬天穿搭　毛衣自帶可愛濾鏡、小白鞋整年都好搭

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

因《艾蜜莉在巴黎》濃厚的時尚氛圍，莉莉柯林斯（Lily Collins）在劇裡的造型經常穿梭在各大穿搭解析當中。然而，「艾蜜莉」的造型華麗，卻不是人人能夠駕馭；反觀莉莉柯林斯私底下的打扮，不僅平易近人還頗有青春的少女氣質。

Lily Collins秋冬減齡穿搭常用單品

繽紛色系毛衣

今年台灣的冬天雖然來得晚，還好在聖誕節前夕到來，就是要有點刺骨的低溫才有過節的感覺！想要有甜美的少女感，不妨可以師法Lily Collins的挑色原則：自帶可愛濾鏡的粉彩色調、亮眼的芥末色等，一來整體造型看起來較為輕盈，二來也較顯好氣色。

萌感毛帽

冬天為了保暖，許多單品都會以毛絨、針織材質來製作，也因為這些面料經常讓人聯想到絨毛玩具的可愛與軟萌。毛帽不只可以耍萌，也是懶人一秒整理亂髮的造型神器！

萬年小白鞋

小白鞋一年都好搭，從學生、小資女到資深上班族無人不愛。小白鞋的樸實與簡約造就了其無年齡感的特色，在層層堆疊的秋冬穿搭裡搭一雙小白鞋減低冬裝的笨重感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《艾蜜莉在巴黎》第三季角色 Christian Louboutin 單品盤點，打造多變風格

好萊塢名人御用墨鏡Oliver Peoples登台！美國隊長、克莉絲汀史都華都愛戴

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 莉莉柯林斯, 秋冬穿搭, 毛帽, 小白鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢12／26-1／1　年末最後巨蟹、水瓶脫單迎新年

安格斯12星座一周運勢12／26-1／1　年末最後巨蟹、水瓶脫單迎新年

2023年「1月財運最旺」星座Top 3 ！　第一名有意外之財，默默變有錢

2023年「1月財運最旺」星座Top 3 ！　第一名有意外之財，默默變有錢

「說出門了其實還在家」星座Top 3！第一名最拖延，沒到最後不想動

「說出門了其實還在家」星座Top 3！第一名最拖延，沒到最後不想動

NIKE年末「最後換季特惠」開跑！　熱門跑鞋額外7折現省2千元 超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞 43歲秦嵐穿透視花瓣禮服驚艷壓軸！　超強身材管理根本少女等級 公園遇到哪一隻貓咪，測你最近該珍惜的事！玩過的網友都讚神準 《單身即地獄2》成員IG公開！神顏值申瑟基、性感朴世正私下模樣曝光 油頭、敏感或掉髮都有解！專家教「頭皮3大問題」改善法 宋慧喬看不出來剛過41歲生日！私服5套逆齡穿搭優雅又顯瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面