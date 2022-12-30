《財閥家》鄭惠英49歲了！10個日常習慣養成凍齡膚質和勻稱體態

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

鄭惠英與南韓饒舌教父Sean於2004年結婚，至今已相知相惜走過18個年頭，婚後育有4位子女的他們，是圈內有名的感情超好模範夫妻，而產後至今身材仍維持得宜的鄭惠英，也即將邁入50歲的熟齡年紀，要如何讓自己像她一樣保持最佳狀態？請看看這10個熟齡女性的養生秘訣。

分享40+ 女性10個日常習慣：

01、每天一杯蜂蜜水（提升人體新陳代謝）

隨著年齡增長，女性的代謝速度也會減緩，飲用蜂蜜水能夠滋潤身體，更可以提升人體的新陳代謝。

02、補充雞肉魚肉（補充維生素B12）

維生素B12能提升大腦與血液的運作功能，隨著年紀增長，對於B12的吸收力會下降，因此更需注意B12的攝取。

03、常補鈣（維持心肺功能）

40多歲的女性鈣質容易流失，一定要攝取足量的鈣，因為鈣質能夠幫助肌肉收縮、維持神經、心肺功能，是人體不可或缺的營養素，多喝牛奶，多吃奶製品、豆製品等，另外還要多曬太陽，補充維他命D。





04、注意胸部保養

要保持漂亮的胸型，需要女性平時更多的愛護，食療加按摩是最好的方法。在食物上，多攝取柳橙、葡萄、葡萄柚和番茄等含維他命C的食物可防止胸部變形；另外，花椰菜及葵花籽油等含維他命A的食物有利激素的分泌；海鮮類像是鮮蝦、貝類等，其所含的鋅是可製造雌性荷爾蒙的重要元素。

05、順時針按摩小腹

每晚臨睡前可以安靜的躺在床上，然後左右手重疊，放在腹部，以肚臍為中心，順時針輕柔的進行畫圈按摩50圈，可幫助循環，讓身體排出多餘的有害毒素，進而更健康。

06、溫水泡腳氣色變好

泡腳可以放鬆中樞神經提升睡眠品質，也能促進靜脈血液回流，降低心臟負擔，還能改善經痛，養成泡腳的習慣看起來就會臉色紅潤、氣色漂亮。

07、拒絕熬夜

盡量控制在晚間11點前就寢，千萬不要熬夜，讓身體有足夠的時間好好休息，把美麗養回來。

08、慢跑快走

40歲以後身體的機能下降速度快，抵抗力也會大幅下降，可進行一些比較緩慢的運動，像是慢跑快走等等，每天進行至少30分鐘，可降低血壓和提升心血管的健康，也能減脂，是一定要養成的生活好習慣。

09、重訓增肌減脂

40多歲的女性會開始進入更年期停經階段，因此會有潮熱盜汗、體重增加、腰腹脂肪堆積的狀況，可去健身房重訓，幫助強化肌耐力，避免加快身體衰弱的速度。

10、常常游泳

對於抗老化最有幫助的運動就是有氧運動，有氧運動的典型代表就是游泳，除了能消耗大量卡路里，還能有效增肌，同時提升身體體內的新陳代謝，幫助毒素排出。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 要如何輕鬆瘦下來？營養師：「關鍵在基礎代謝率」選擇吃”這一物” 瘦身事半功倍！

● 只需搞定這兩個重點 梨形身材+粗腿 就能瘦下來！