宋慧喬看不出來剛過41歲生日！私服5套逆齡穿搭優雅又顯瘦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

年末於Netflix壓軸上檔的《黑暗榮耀The Glory》，有韓國女神宋慧喬的加持，讓戲劇還沒開播就已經掀起熱烈討論，為了宣傳戲劇舉辦的發佈會上，宋慧喬以緞面白色襯衫搭配黑色百褶裙優雅出席，不少粉絲驚呼，實在看不出來喬妹剛過完41歲生日，到底要怎麼穿才能像宋慧喬一樣優雅又減齡，往下看喬妹逆齡穿搭技巧：

宋慧喬逆齡穿搭撇步公開

長版大學Tee

帶著愛犬出外野餐，宋慧喬選擇長版大學Tee作為穿搭，露出勻稱白皙的大腿，加上不施脂粉的素顏，說是剛出社會的新鮮人也不過份。

黑色襯衫+牛仔褲

喬妹出門旅行時也跟大家差不多，一件黑色襯衫加上牛仔褲，打造自在又率性的旅行穿搭，加上氣質滿分的空氣瀏海髮型，讓宋慧喬瞬間減齡好幾歲。

短版背心+飛行外套

剪了短髮的喬妹又更加年輕，一身白色短版上衣、牛仔寬褲再罩上軍綠色飛行外套，露出一截白皙又纖細的小蠻腰，試問跟街上年輕人的穿著打扮有什麼不同。

針織毛衣+高腰長褲

過41歲生日時，喬妹以黑色針織毛衣、牛仔寬褲作為壽星穿搭，另一套同樣是針織衫和牛仔寬褲的組合，喬妹特別以逆齡妹妹頭現身，讓她看起來又更年輕。

毛呢綁帶大衣

冬季必備單品毛呢大衣，喬妹挑選看起來更顯瘦的綁帶款，搭配黑色皮革長靴，不僅相當保暖還露出一絲小性感，招牌妹妹頭髮型則是她減齡的小技巧。

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