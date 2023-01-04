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飛行員外套學韓韶禧、Jisoo的全黑穿搭　冬日炫腹不怕著涼

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

天氣冷卻依舊想小露苦練許久的腹肌，可以像韓韶禧、喬妹（宋慧喬）、BLACKPINK Jisoo搭一件飛行員外套，冬日耍辣再也不擔心著涼！

飛行員外套由來

飛行員外套源自英文的Flight Jacket，約莫在一戰時期所誕生的單品，服如其名，就是為了當時的飛行官們所量身打造的制服外套，一開始多以皮革面料為外、內裡鋪滿絨毛，並有著毛毛的大翻領設計。一直到70年代左右走入民間日常穿搭而剪裁開始有了諸多的變化型，現比較常見寬鬆版型，英文也更名為Bomber Jacket。

而近日看到的Bomber Jacket，有著類似棒球員外套的輪廓，內裡則為類似羽絨衣的溫暖鋪棉，既十分保暖又不失為一件時髦單品，以下就來看看女星們都怎麼搭：

女星飛行外套穿搭示範

Jisoo

現正忙著世界巡為演唱會的Jisoo，工作之餘也不忘在各地散心、留下旅遊美照。日前來到倫敦，Jisoo一身全黑打扮卻有層次感，從頭上的KANGOL貝蕾帽、短版的高領上衣、漆皮感的飛行員外套、洗舊感的寬版牛仔褲到手上的Dior Essential托特包，都是黑色卻因不同材質而有時髦細節感。

韓韶禧

同樣以全黑造型搭配的，還有日前飛往巴黎看秀的韓韶禧機場穿搭，極其澎潤、寬鬆的飛行員外套為韓韶禧罩上一層酷妹濾鏡；高竿地以休閒服搭配，率性之餘又因小露腹肌而顯得性感。

宋慧喬

逆齡穿搭高手宋慧喬一身你我衣櫃都有的單品：白T、牛仔褲和小白鞋，如此平凡的組合透過飛行員外套的疊加而多了個性，搭配圓形的復古墨鏡點綴又帶點摩登亮點。

太妍

少女時代太妍則是把飛行員外套當作健身前後的保暖衣物，運動內衣＋瑜伽褲組合，隨性地讓Bomber Jacket垂掛在肩膀，展現出不一樣的運動女孩性感魅力。

李清娥

全黑穿搭示範再加一！李清娥選擇了自帶話題亮點的Prada三角小包外套，即使沒有其他飾品、配件的加持，依舊不失時髦亮點。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, 飛行員外套, 飛行外套, 穿搭, MA1

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