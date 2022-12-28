安格斯12星座一周運勢12／26-1／1　年末最後巨蟹、水瓶脫單迎新年

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本周羊兒運勢吉中帶凶，特別是火逆與水逆的雙重壓力下，最近特別容易白忙空轉，心境上也因為低成就感讓你感受壓力重重，這段時間感情就是你的最好慰藉，不要拒絕旁人捎來的關心與支持，也許對方正是你夢寐以求的理想對象，而有對象者，你的情人就是你的一大暖源，能在你感到身心俱疲時為你帶來重振旗鼓的力量。

金牛座 4.21~5.20

能力愈強、責任愈大，金牛座這周工作、家事不約而同的占滿了牛兒的生活，肩上沉重的壓力讓你人累心也累，火逆之下還可能需要四處奔波，好在每次都能不負眾望，得以擁有優越的表現，而在2023年來臨前感情仍有一小道關卡得過，有對象的面臨意見分岐的磨合狀態，如果對方不能體諒，會讓你格外艱辛。

雙子座 5.21~6.20

雙子這周運勢表面上平淡無奇，但火星、水星的逆行影響不可小覷，這段時間得好好收斂自己的言行，避免與人發生口角爭執，職場上尤其要做好情緒管理，保持心平氣和的狀態才能有理性的思考。愛情運勢持平，對情人需要多點耐心，才不會在無意中引發爭執，影響原有的穩定關係。單身者暫且別太躁進，慢慢培養默契與情誼才是長久之計。

巨蟹座 6.21~7.21

只能說七宮大顯神威，就算頂著水逆壓力，這周的巨蟹座愛情運勢仍然開出紅盤，單身者適合把握年底各種活動邀約，社交場所會讓你遇見好緣份，有可能找到條件極佳的對象，有對象者，彼此對爭執不下的事會稍有共識，較願意退一步，和樂的節慶氣息將能化解彼此干戈。此時的你愈活絡運勢愈好，可別懶洋洋的宅在家裡，把大好運勢關在門外囉！

獅子座 7.22~8.22

獅子座承接上周木星帶來的旺運，這周的你光環持績，走到哪都能成為焦點，工作影響力超強，不過周間水逆上門堪稱是2022年最後一記回馬槍，一不注意就可能帶來殺傷力！這周獅子要牢記曖曖內含光的道說，有多少事實就說多少話、做多少事，不要過於膨風自滿，感情上能與情人共渡美好的時光，沒情人的也可大方提出邀約有行動就有機會。

處女座 8.23~9.22

承接上周的運勢，處女座近期粉紅泡泡不斷湧現，單身者人氣高漲，感情的緣分也順勢提升，只是人人有機會個個沒把握，還需要多一點時間小心醞釀！值得一提的是水逆也在周間報到，處女座零用錢、荷包縮水的狀況將會愈來愈明顯，明明沒有什麼龐大消費，但整個財務不知怎得特別緊縮，最好及早作財務規畫，同時也要縮緊欲望減少不必要的開銷。

天秤座 9.23~10.22

身邊太多紛紛擾擾的事物糾結，讓這周的秤子專注力大大減，工作上要小心自己職掌的任務有不如預期的收尾，雖然表現不錯，不過一個小失誤就很可能讓大家對你的評價大打折扣。已有對象的天秤座得公平公正安排自己與情人的時間，別讓情人因為你太在意別人而吃醋哦！單身者檯面上的進展不多，處在不明的曖昩階段。

天蠍座 10.23~11.22

持續得到木星與太陽吉相位的助力，天蠍這周工作表現似乎更意氣風發，優秀的即戰力能使你成為長官、主管的最強軍師，只是工作上仍多勞多得，想要多點年終獎金，就要看你付出是不是夠力！歲末天蠍座的感情會愈來愈精采，單身者從乏人問津慢慢有人氣王的氣勢，不過得要把持住自己，避免招到爛桃花惹來一身腥。

射手座 11.23~12.21

雖然手上各個行星的助力讓射手握了滿手好牌，不過周間的水逆會是最強不速之客，很可能讓運勢整體翻盤，不得不小心以待！這段時間最需要注意的就是你血氣方剛、說話不先想想的直率個性，一激動起來很容易語不驚人死不休，無心得罪人，感情上更容易與情人引發小爭執，這周最好忍一忍，愈沉默愈好運。

摩羯座 12.22~1.19

儘管水逆壓境，不過整體環境的運作依然有利於你，這周摩羯運勢仍位於高點，工作表現得心應手，就算小出包也是瑕不掩瑜。而在愛情方面，只要再提升自信，你的態度也將慢慢有所轉變！近期遇到讓自己心動的對象，若能一改過去的被動，嘗試主動積極，將特別容易因興趣或某些相似點而與某些對象有所交集。

水瓶座 1.20~2.18

多了水星的推波助瀾，水瓶座這周很適合提升學習，不論是開啟一個新的進修課程，或是加入才藝班等，都能為無趣的生活投入新的刺激，學習的效果也會非常好！此時金星同樣為你帶來助力，兩人曖昧的關係逐漸明朗化，愛情將有種不言而喻的默契，透過分享能讓彼此更加了解，也更能拉近兩人之間的距離。

雙魚座 2.19~3.20

馬不停蹄的忙碌工作，可能會大大耗損魚兒的健康，這周的你雖然機會上門，但還是要端視自己的體力與時間分配，近期也最好減少遠行的機會，避免交通過程一波三折。愛情方面猶如走入五里霧，單身者身邊雖然出現不少愛情來臨的徵兆，卻沒有實質上的進展，正處於愛情加溫或醞釀期的人，兩人之間有互動就有磨擦，需要調整彼此相處的方式。

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