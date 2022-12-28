fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢12／26-1／1　年末最後巨蟹、水瓶脫單迎新年

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本周羊兒運勢吉中帶凶，特別是火逆與水逆的雙重壓力下，最近特別容易白忙空轉，心境上也因為低成就感讓你感受壓力重重，這段時間感情就是你的最好慰藉，不要拒絕旁人捎來的關心與支持，也許對方正是你夢寐以求的理想對象，而有對象者，你的情人就是你的一大暖源，能在你感到身心俱疲時為你帶來重振旗鼓的力量。

金牛座 4.21~5.20

能力愈強、責任愈大，金牛座這周工作、家事不約而同的占滿了牛兒的生活，肩上沉重的壓力讓你人累心也累，火逆之下還可能需要四處奔波，好在每次都能不負眾望，得以擁有優越的表現，而在2023年來臨前感情仍有一小道關卡得過，有對象的面臨意見分岐的磨合狀態，如果對方不能體諒，會讓你格外艱辛。

雙子座 5.21~6.20

雙子這周運勢表面上平淡無奇，但火星、水星的逆行影響不可小覷，這段時間得好好收斂自己的言行，避免與人發生口角爭執，職場上尤其要做好情緒管理，保持心平氣和的狀態才能有理性的思考。愛情運勢持平，對情人需要多點耐心，才不會在無意中引發爭執，影響原有的穩定關係。單身者暫且別太躁進，慢慢培養默契與情誼才是長久之計。

巨蟹座 6.21~7.21

只能說七宮大顯神威，就算頂著水逆壓力，這周的巨蟹座愛情運勢仍然開出紅盤，單身者適合把握年底各種活動邀約，社交場所會讓你遇見好緣份，有可能找到條件極佳的對象，有對象者，彼此對爭執不下的事會稍有共識，較願意退一步，和樂的節慶氣息將能化解彼此干戈。此時的你愈活絡運勢愈好，可別懶洋洋的宅在家裡，把大好運勢關在門外囉！

獅子座 7.22~8.22

獅子座承接上周木星帶來的旺運，這周的你光環持績，走到哪都能成為焦點，工作影響力超強，不過周間水逆上門堪稱是2022年最後一記回馬槍，一不注意就可能帶來殺傷力！這周獅子要牢記曖曖內含光的道說，有多少事實就說多少話、做多少事，不要過於膨風自滿，感情上能與情人共渡美好的時光，沒情人的也可大方提出邀約有行動就有機會。

處女座 8.23~9.22

承接上周的運勢，處女座近期粉紅泡泡不斷湧現，單身者人氣高漲，感情的緣分也順勢提升，只是人人有機會個個沒把握，還需要多一點時間小心醞釀！值得一提的是水逆也在周間報到，處女座零用錢、荷包縮水的狀況將會愈來愈明顯，明明沒有什麼龐大消費，但整個財務不知怎得特別緊縮，最好及早作財務規畫，同時也要縮緊欲望減少不必要的開銷。

天秤座 9.23~10.22

身邊太多紛紛擾擾的事物糾結，讓這周的秤子專注力大大減，工作上要小心自己職掌的任務有不如預期的收尾，雖然表現不錯，不過一個小失誤就很可能讓大家對你的評價大打折扣。已有對象的天秤座得公平公正安排自己與情人的時間，別讓情人因為你太在意別人而吃醋哦！單身者檯面上的進展不多，處在不明的曖昩階段。

天蠍座 10.23~11.22

持續得到木星與太陽吉相位的助力，天蠍這周工作表現似乎更意氣風發，優秀的即戰力能使你成為長官、主管的最強軍師，只是工作上仍多勞多得，想要多點年終獎金，就要看你付出是不是夠力！歲末天蠍座的感情會愈來愈精采，單身者從乏人問津慢慢有人氣王的氣勢，不過得要把持住自己，避免招到爛桃花惹來一身腥。

射手座 11.23~12.21

雖然手上各個行星的助力讓射手握了滿手好牌，不過周間的水逆會是最強不速之客，很可能讓運勢整體翻盤，不得不小心以待！這段時間最需要注意的就是你血氣方剛、說話不先想想的直率個性，一激動起來很容易語不驚人死不休，無心得罪人，感情上更容易與情人引發小爭執，這周最好忍一忍，愈沉默愈好運。

摩羯座 12.22~1.19

儘管水逆壓境，不過整體環境的運作依然有利於你，這周摩羯運勢仍位於高點，工作表現得心應手，就算小出包也是瑕不掩瑜。而在愛情方面，只要再提升自信，你的態度也將慢慢有所轉變！近期遇到讓自己心動的對象，若能一改過去的被動，嘗試主動積極，將特別容易因興趣或某些相似點而與某些對象有所交集。

【星星教授安格斯2022/12/26-1/1星座運勢】2022最後一週，掌握好就能完美迎向新年！

水瓶座 1.20~2.18

多了水星的推波助瀾，水瓶座這周很適合提升學習，不論是開啟一個新的進修課程，或是加入才藝班等，都能為無趣的生活投入新的刺激，學習的效果也會非常好！此時金星同樣為你帶來助力，兩人曖昧的關係逐漸明朗化，愛情將有種不言而喻的默契，透過分享能讓彼此更加了解，也更能拉近兩人之間的距離。

雙魚座 2.19~3.20

馬不停蹄的忙碌工作，可能會大大耗損魚兒的健康，這周的你雖然機會上門，但還是要端視自己的體力與時間分配，近期也最好減少遠行的機會，避免交通過程一波三折。愛情方面猶如走入五里霧，單身者身邊雖然出現不少愛情來臨的徵兆，卻沒有實質上的進展，正處於愛情加溫或醞釀期的人，兩人之間有互動就有磨擦，需要調整彼此相處的方式。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2023年12星座水逆期、流年運勢公開！雙子座需注意4個時段、摩羯座面臨20年一次「巨大轉變」

【2023星座年運】獅子座有超狂大變動，會越轉越順、雙魚座愛情運強烈，年初就有機會遇見！天秤座會在職場遇見好對象請把握

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

「說出門了其實還在家」星座Top 3！第一名最拖延，沒到最後不想動

「說出門了其實還在家」星座Top 3！第一名最拖延，沒到最後不想動

金牛也上榜！最懶星座排行Top 3　冠軍外表優雅，其實連洗頭都懶

金牛也上榜！最懶星座排行Top 3　冠軍外表優雅，其實連洗頭都懶

《單身即地獄2》成員IG公開！神顏值申瑟基、性感朴世正私下模樣曝光

《單身即地獄2》成員IG公開！神顏值申瑟基、性感朴世正私下模樣曝光

公園遇到哪一隻貓咪，測你最近該珍惜的事！玩過的網友都讚神準 寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差 星巴克「寧靜藍」冬季春節系列　開啟2023年悠然氛圍 大同電鍋「曜石灰」美翻！30分鐘集資破百萬　電茶壺、無水鍋也好有型 營養師點名9款「高蛋白低脂肪食物」，瘦身吃正適合 楊冪化身「維密女郎」鏤空愛心馬甲超性感！　惹火曲線一次放送 IKEA嘉義店開幕人潮「從賣場排到建築外」　網：大潤發史上最多人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面