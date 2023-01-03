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90年代「泡泡襪」風潮襲來　冬天辣妹必備3單品展現小心機

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

千禧潮流回歸，泡泡襪也從109辣妹的次文化流行走向時裝舞台，令普羅大眾發現這項單品的可愛之處，而說到泡泡襪就會想到迷你裙與厚底鞋，讓冬天禦寒也有除了長褲以外的其他選擇，更能夠展現小心機，用迷你裙露出修長美腿、泡泡襪修飾腿型、厚底鞋改善比例，穿上辣妹必備的套裝組合，一起回到90年代吧。

#泡泡襪

蓬鬆柔軟的泡泡襪最初源於美國的登山靴用襪，後來在日本女高中生們的穿搭流行起來，因為能夠修飾腿型，還能夠保暖，所以它不只是禦寒聖品，更成了90年代不可或缺的潮流單品。

90年代的日本蔚為流行，如果沒有一雙泡泡襪，就彷彿跟不上潮流，而隨著大家發現它的不便性，再加上絲襪、及膝長襪重新回到大眾視野，泡泡襪也慢慢的銷聲匿跡，不過近期Y2K潮流的回歸，從BLACKPINK Jennie、Jisoo到怪奇比莉（Billie Eilish）去年年底世界巡演都穿上這項單品。

▲jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie世界巡演舞台造型甜美又火辣。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

#迷你裙

即使是冬天的日本，高中女生們也不願意放棄短裙，讓她們能夠如此堅持原因就是泡泡襪，即使露出大腿，但可以剛剛好固定在小腿肚，更能完美包裹腳踝，把保暖做到滿分。

而且90年代正是安室奈美惠正當紅的時期，她穿的超級迷你裙，加上寬鬆的泡泡襪，擋住了整雙腿最粗的部分，更引起一眾粉絲的模仿，將皮膚塗黑，妝容方面也選擇極細的眉毛，而就是安室奈美惠與泡泡襪造就了「109辣妹」的誕生。

#厚底鞋

泡泡襪可以說是厚底鞋的最佳良伴，穿上厚底鞋不只可以改善比例，更可以避免泡泡襪碰到地板，不只小隻女孩可以駕馭，高個女孩穿更能增加氣勢，而且比起高跟鞋，也比較不會造成腳的負擔。

 

而且有許多厚底鞋都是運動鞋造型，在穿搭方面配上泡泡襪就能增加整體穿搭的可愛感，除了運動鞋之外，也能選擇厚底樂福鞋，完美駕馭學院風，讓你一秒變成日本女高中生，揮灑青春。

關鍵字：

泡泡襪, 迷你裙, 厚底鞋, Billie Eilish, 安室奈美惠, 109辣妹, Y2K

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