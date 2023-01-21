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亮眼紅錶「不是新年限定」！5款百搭推薦　玉兔採花超可愛

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記者陳雅韻／台北報導

紅色腕錶在新春期間格外討喜，一抹紅巧妙為整體造型增添亮點，若結合生肖兔的設計最為應景；若講求實用性，選擇搭配紅色錶帶的款式，一年四季都百搭。

▲▼ 過年紅錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Premier 卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓生動畫面兔年錶
海瑞溫斯頓（Harry Winston）限量8只的Premier兔年錶堪稱畫面最生動的生肖錶，靈感源自玉兔傳說，於紅色微珠打磨珍珠母貝面盤上，描繪玉兔採集野花準備長生不老藥的瞬間，4顆馬眼鑽在牠脖子上形成蝴蝶結，身旁灑落的金粉點出牠身處月球，而月球輪廓竟以小巧兔頭組成，呼應玉兔與月球相伴的主題，整體以輛紅色為主色調，吸睛度百分百。

▲▼ 過年紅錶 。（圖／公關照）

▲名模賀聰佩戴寶格麗LVCEA精鋼鑲鑽粉紅珍珠母貝面盤腕錶，298,600元。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗甜蜜粉紅錶
寶格麗（BVLGARI）LVCEA精鋼鑲鑽粉紅珍珠母貝面盤腕錶，集女性喜愛的元素於一身，散發迷人光澤的面盤以marquetry木工鑲嵌粉紅珍珠母貝而成，鑲嵌11顆鑽石作為時標，與鑲滿美鑽的錶圈散發璀璨光芒，配上紅色鱷魚皮錶帶，流露甜蜜氣息。

▲▼ 過年紅錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Blanc de Cartier 玫瑰金鑲鑽腕錶，530,000元。（圖／卡地亞提供）

卡地亞經典換新裝
卡地亞（Cartier）全新Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕錶，以紅色、金色和白色歡慶農曆年節，面盤上4時位置的的鑽石象徵著月亮，由此放射出精緻刻紋，10顆如小星星般的美鑽灑落其上，與錶圈鑲嵌的鑽石相互輝映，搭配紅色鱷魚皮錶帶顯得貴氣，為台灣、大陸、港澳獨賣的限定錶款。

▲▼ 過年紅錶 。（圖／公關照）

▲IWC葡萄牙系列自動腕錶40兔年特別版腕錶，限量500只，263,000元。（圖／IWC提供）

IWC氣質酒紅色
IWC新年特別版的葡萄牙系列自動腕錶，以氣質酒紅色面盤搭配鍍金指針與時標，優雅耐看，而驚喜藏在錶背，顯露兔子造型的鍍金自動上鍊機芯，錶背環上還有「2023 YEAR OF THE RABBIT」鐫刻字樣，全球限量500只。品牌選擇葡萄牙系列腕錶作為兔年錶頗有深意，因為此系列於1939年問世，那一年正是兔年。

▲▼ 過年紅錶 。（圖／公關照）▲▼ 過年紅錶 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera兔年限量計時腕錶，228,800元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer酷酷的兔年錶
對於戴上全紅錶款感到過於高調、但又想增添些許喜氣的男性，目光可轉向TAG Heuer（泰格豪雅）限量500只的Carrera 兔年限量計時腕錶，黑色面盤上覆以灰黑錯縱交疊的紋理線條，靈感源自兔子柔軟的皮毛，指針與時標巧妙點綴金色與紅色，為錶款添加活潑氣息，而主角紅色兔子則出現在藍寶石玻璃錶背上，可愛靈動的模樣很吸睛。

►Lisa獻名錶設計處女作　虹彩面盤、美鑽時標洩活潑性格

►Seiko冰川錶盤充滿力量感　附贈日本傳統編織帶也是冷冽色調

關鍵字：

紅錶, 海瑞溫斯頓, Harry Winston, BVLGARI, 寶格麗, 卡地亞, Cartier, TAG Heuer, IWC

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