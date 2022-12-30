《艾蜜莉》閨蜜戲外也超時尚！艾希莉朴4款愛包，大膽豪邁超亮眼

實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix熱播美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emiy in Paris）日前上架第三季，隨即榮登排行榜前三名，劇中包款也掀起話題，尤其是好閨蜜敏迪（Mindy Chen）背的薄荷綠LV Capucines手袋更是為整體穿搭大加分；戲外艾希莉朴（Ashley Park）也時常利用包款襯托穿搭，以下這4款包包皆充滿個性，完全寫著她的名字！

＃Gabo Guzzo Millefoglie J Layered Top Handle Bag

還記得第二季敏迪勇敢追逐自己的夢想，加入街頭賣藝組合，其中一套白色西裝搭配義大利藝術家Gabo Guzzo的金棕色手提包，為整體造型增添亮點；這款手提包以小牛皮製成，扇形的皮革功能性口袋，加上藍寶石的包釦，成就包款的獨一無二，跟艾希莉的形象不謀而合！

▲Gabo Guzzo這款手提包的獨特與艾希莉的形象不謀而合。（圖／翻攝自IG@ashleyparklady、Gabo Guzzo官網）

＃Bvlgari Serpenti Maxi Chain East-West bag

於寶格麗（BVLGARI）2023春夏大秀登場的Serpenti Maxi Chain East-West bag，全新的祖母綠配色為品牌增添獨有的精緻風采，只見艾希莉一身黑色帥氣套裝，僅用銀飾及包款襯托穿搭，而包款上淡金色的黃銅蛇頭磁扣，輕鬆顯現品牌低調的奢華氣息。

＃Dior Caro Bag

日前艾希莉受邀出席Dior 2022秋冬大秀，一襲低飽和色調穿搭，棕色大衣搭配黑色報童帽，再配上Dior 2021早春系列推出的全新Caro系列包款，黑色的棋盤格珠飾刺繡，閃爍著若隱若現的光芒，高雅不羈的氛圍超適合她！

＃Louis Vuitton Capucines mini

在《艾蜜莉在巴黎》第三季中敏迪的穿搭再升級，只見她穿上充滿夏威夷風采的緞面綠色印花套裝，搭配同色系的LV Capucines手袋，鮮豔的色系將她的小麥肌膚畫上點睛之筆，猶如艾希莉戲裡戲外的豪邁個性，作風大膽、十分做自己，成為亮眼的存在。

▲綠色緞面套裝搭上同色系的LV Capucines手袋，為艾希莉畫上點睛之筆。（圖／翻攝自IG@emilyinparis）