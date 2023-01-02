包・開箱／Versace夯款「迷宮女神包」新年繼續燒！薰衣草紫、艷粉紅登場

▲Versace Holiday系列中特別為熱門Greca Goddess迷宮女神包換上新色 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／專題報導

剛迎接2023年，想必還沉浸在璀璨假日時光中，不妨用Versace天生華麗的調性開始新的一年，在品牌 Holiday系列中特別為熱門Greca Goddess迷宮女神包換上新色，金屬希臘迴紋搭配上限定薰衣草紫、艷粉紅色超有Feel！還有全新La Medusa水晶嵌飾小女王包，上手絕對吸引滿場目光。

▲模特兒Lily McMenamy 穿著飄逸的橘色雪紡連身裙演繹Greca Goddess包款。（圖／品牌提供）



品牌創意總監Donatella Versace 曾說：「希臘女神一向也是Versace的品牌特色之一，而Greca Goddess系列正好捕捉了她們在文化和情感上碰撞的火花。冰冷的金屬希臘迴紋披上暖金色調，為古典圖案注入破格叛逆氣息，乍現新意。當我觸摸堅硬冰冷的金屬希臘迴紋元素時，馬上感到自信和充滿力量。」

這也讓Greca Goddess一推出就成功洗版社群，品牌經典希臘迴紋元素從包身中央貫穿到鏈帶，呼應Medusa頭像的精緻飾邊。而光滑的皮革同時結合精準的稜角和柔美的弧線，散發柔中帶剛的效果，成為兼具實用度和話題性的包款。在形象廣告中，透過攝影師Carlijin Jacobs掌鏡 ，模特兒Lily McMenamy 穿著飄逸的橘色雪紡連身裙，一手抓起Greca Goddess傳遞怪誕又時髦的氣息，顯然已是全場矚目焦點。

▲Greca Goddess紫色肩背包（小）；Greca Goddess艷粉紅色肩背包(中) 。（圖／品牌提供）

而假日Holiday系列特別讓Greca Goddess迎來粉嫩又百搭的薰衣草紫色系、艷粉紅色，另也有小尺寸的鍊帶錢包，可進行「1+1」的疊搭使用，顛覆沉悶黑色調，陪伴大家迎接新年到來。另外，同樣是熱門包款的 La Medusa則換上滿版水晶新裝，以鑲嵌翻蓋包身帶來華麗效果。

▲La Medusa水晶嵌飾小女王包。（圖／品牌提供）