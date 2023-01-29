紅寶石時標展現熾熱的愛　心形秒針擄情人芳心

▲寶璣為情人節推出Classique Phase de Lune 9085腕錶。（圖／寶璣提供）

記者陳雅韻／台北報導

農曆年後將迎接西洋情人節來臨，瑞士名錶寶璣（Breguet）與Blancpain照例獨寵女性貴客，創作情人節限定版錶款，寶璣發表Classique Phase de Lune 9085腕錶，特色是寶璣數字與6顆紅寶石於錶盤上交替排列，不僅增添甜蜜色彩，也洋溢活潑氣息，且隨錶附紅色錶帶與珠光白錶帶，輕鬆轉換時尚風格。





▲寶璣Classique Phase de Lune 9085腕錶可輕鬆更換錶帶轉換風格。

寶璣情人節限定版Classique Phase de Lune 9085腕錶，集品牌特色於一身，包括珍珠母貝錶盤中央機刻雕花圖案、鏤空藍鋼指針、寶璣字體等，6時位置月相顯示則以點綴星辰的午夜藍漆夜空襯托手工捶打的金質月相，優雅迷人。







▲Blancpain五十噚深潛器腕錶 2023情人節限量腕錶，321,000元。（圖／Blancpain提供）



而已延續20多年慶祝情人節傳統的Blancpain，第一次以招牌潛水錶五十噚錶為藍本，打造限量99只的情人節錶，300米防水的白色五十噚深潛器「2023 年情人節」腕錶於面盤點綴粉紅刻度，並於秒針尖端裝飾心形，彰顯熾熱愛情，整體設計有別於以往，更能吸引偏愛運動風的女性。

