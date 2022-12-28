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卡戴珊家族派對從沒讓人失望！小妹凱莉珍娜無視Dress code獨自耍辣

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記者王則絲／台北報導

美國名媛卡戴珊家族的奢華家庭生活是民眾們的關注焦點，日前聖誕節，卡戴珊家不免俗的舉辦了一場派對，盛大的佈置以及每個人的裝扮果然沒讓人失望，今年Dress code以紅、白色為主題，不過唯獨小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）無視規定，穿著極性感的MUGLER高衩裙裝獨自耍辣。

▲卡戴珊家族派對。（圖／翻攝自IG）

▲卡戴珊家族舉辦奢華聖誕派對。（圖／翻攝自IG）

卡戴珊家族舉辦的派對從沒讓人失望，今年聖誕節派對，不只是場地佈置驚人的豪華，包括紅色地毯、滿屋的氣球、兒童球池⋯⋯甚至還有聘請人扮演聖誕老人駐點與孩子們玩樂，場面十分盛大。

派對結束後，金卡戴珊（Kim Kardashian）在IG上分享了全家大合照，一字排開、每個人的造型都超講究。其中紅色組合，母親克里斯珍娜（Kris Jenner）穿著VALENTINO浮華裙裝，帶領孩子們開派對，坎達爾珍娜（Kendall Jenner）則跟隨媽媽的步調選擇VALENTINO 2018的高訂款大露背平口禮服，以超模姿態登場，克蘿伊卡戴珊（Khloé Kardashian）一襲Nicolas Jebran訂製服不遑多讓。

▲卡戴珊家族派對。（圖／翻攝自IG）

▲紅色Dress code組合有母親克里斯珍娜、坎達爾珍娜和克蘿伊卡戴珊。（圖／翻攝自IG）

白色組合有金卡戴珊（Kim Kardashian），身穿VERSAGE特別訂製款，考特尼卡戴珊（Kourtney Kardashian）的Philosophy di Lorenzo Serafini禮服亦凸顯好身材。

▲卡戴珊家族派對。（圖／翻攝自IG）

▲白色組合有金卡戴珊和考特尼卡戴珊。（圖／翻攝自IG）

然而全家唯獨凱莉珍娜沒有遵守紅、白色的造型，她選擇的是MUGLER 1999年高訂禮服，黑色蕾絲刺繡包覆胸前、延伸至裙襬，超深V設計托出傲人上圍，極致高衩更顯火辣，並與女兒巧妙的搭配了一套母女裝。

▲卡戴珊家族派對。（圖／翻攝自IG）

▲凱莉珍娜沒有遵循紅白配色，反而是與女兒一起穿上母女裝。（圖／翻攝自IG）

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