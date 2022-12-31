延緩衰老8個方法學起來　每天放鬆心情，喝茶、梳頭也有用

實習記者黃麗頻／綜合報導

愛美是女人的天性，即便衰老屬於自然規律，它仍是美麗的天敵，如何延遲衰老是許多人的人生課題，其實過好自己想要過的生活，不僅是對自己最大的尊重，還能延緩老化速度，以下8個方法學起來，青春永駐不再是夢！

▲睡午覺不僅能抗老，還有助於減壓、提升注意力。（圖／取自pexels，下同）

＃睡午覺

若每天能有一個小時的午睡時間，對我們的身體延緩衰老有著極大的作用，若沒辦法睡到一小時也沒關係，利用20到30分鐘休息，有助於減壓、提升注意力，還能減少罹患心血管疾病的風險！

＃泡腳

相信不少人聽說泡腳能養顏美容，那是因為泡腳能刺激腳部穴位，進而疏通經絡，有助於促進身體新陳代謝，更可以加速身體毒素排出，從而延緩老化，除此之外，泡腳也能幫助入眠。

＃勤梳髮

勤梳頭髮也有助於延緩衰老！俗話說：「人老腦先衰。」梳頭能運用梳具刺激大腦穴道，促進血液循環，達到排毒的效果，不僅如此，還能改善失眠多夢的情況，真是一舉兩得又簡單的方法！

＃防曬

防曬很重要！根據研究顯示，每天使用防曬品可緩解皮膚老化，更是延緩衰老的第一步，否則每天風吹日曬，進而導致皮膚鬆弛，出現暗沉、斑點，再好的保養品也救不回已逝的年輕肌膚！

＃適量喝茶

據研究顯示，多喝茶有助於延緩老化，茶裡面的兒茶素有抗氧化功能，還能降膽固醇、改善心血管疾病、加速新陳代謝等，進行內調養生排毒，毒素少人就年輕了。

＃多運動

運動不僅對身體好，還能提升記憶力，幫助大腦延緩老化，此外更讓血管保持彈性，從內而外都能抗老，隨著日益緊緻的皮膚，你會發現自己散發著滿滿的青春活力。

＃少喝酒

「小酌怡情」是許多嗜酒者常說的話，然而根據研究顯示，喝酒的風險遠遠超過它帶來的好處，不僅會影響肝臟功能，還會導致體內毒素累積，進而加速衰老，還是少碰為妙。

＃放鬆心情

「相由心生，心寬修臉。」對人來說，最滋養的保養品絕對是「無憂無慮」，成天焦慮的人，非常消耗精神與體力，對於抗老更是一大天敵，想要延緩衰老，必定要學會順其自然、放鬆心情。