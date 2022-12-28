女生勵志變美金句：顏值是一種話語權，你有多美，生活就有多美

▲女星美貌的背後都付出不少努力。（圖／翻攝自小紅書/楊冪、秦嵐、伊能靜，以下同）

編輯／Lily

一年即將過去，明年又長了一歲，愛美的女生多少會陷入「容貌焦慮」的危機，但誰說只能被動的衰老，女生可以靠自己的努力變美麗，在這個年代，顏值就是一種話語權，拼命變美並沒有錯，錯的是你不好好善待自己。盤點以下勵志金句，你有多美，生活就有多美。

#變美是女生最值得的投資，沒有坐享其成的美麗，而是需要我們用心經營。



#認真變美的人，無論去到哪裡，你的臉都是最美風景。



#女人的自信一半來自閱歷和價值，一半來自自律和顏值，與其仰望別人，不如塑造自己。

#不要在賺錢的路上，把你的美麗給搞丟了。



#變美不是消費，而是換一種方式對自己，你心疼變美的錢，那誰又心疼那個對自己不好的你。



#顏值這個東西是一種話語權，認真護膚，好好愛自己。



#只要不停止對美的追求，就沒有變老的那一天。



#不是每個人都長得漂亮，但都有機會變得漂亮。



#你未來的模樣就藏在現在的努力裡。



#每個人的花期不同，不必焦慮有人比你提前擁有。



#想的多了全是問題，做的多了全是答案。

#好身材是一封無聲的推薦信，重視外表並非是一件膚淺的事情，因為精緻的外表背後，是恰到好處的自尊、自信、自律和自愛。