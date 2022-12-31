根本韓星制服！Joy、Karina撞衫爆款「D字鏤空上衣」挑戰性感極限

記者鮑璿安／台北報導

2022年大放異彩的義大利品牌DIESEL， 在創意總監Glenn Martens 的帶領下，不僅交出爆款單品「1DR」 腋下包，還有一件鏤空上衣也橫掃時尚圈，受到許多韓星先後演繹，像是aepsa成員Karina、Red Velvet成員Joy即便撞衫，也穿出各自的性感度。

▲泫雅、MOMO穿著DIESEL鏤空上衣 。（圖／翻攝自IG）



DIESEL於Lyst 公布的2022第三季最具影響力品牌排行榜中擠進前十，甚至超過Louis Vuitton、Bottega Veneta等精品，旗下單品出鏡率超高，像是這件「D」標誌鏤空上衣幾乎快要成為韓星制服了，無論是短版上衣或是緊身連衣裙款式，都以強烈的Y2K風格加持出性感氣息，讓TWICE MOMO、泫雅在私服中接連上身。

此外，aepsa成員Karina則是在雜誌拍攝中穿著粉色系連身裙，以微微高領伴隨削肩設計襯托好身材，頂著亮眼的紫色齊瀏海出鏡，造型前衛深受粉絲喜愛。Red Velvet成員Joy更是挑戰高難度的全粉色系造型，搭配上Giuseppe Zanotti毛毛長靴，強烈復古氣息風格大轉變讓人眼前一亮。