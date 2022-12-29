油頭、敏感或掉髮都有解！專家教「頭皮3大問題」改善法

▲。（圖／翻攝IG＠emisuzuki_official、@livingproofinc）

記者張毓容／綜合報導

2022倒數中，農曆新年也即將到來，不少人都搶在歲末年初之際換上新髮型迎接新的開始，但也是在這段時間，頭皮也特別容易出現問題和不適，小心「過一個新年，頭皮老3歲」！頭皮頭髮專業品牌AVEDA就列出這時節常見的3大頭皮問題，小心不只髮絲油膩扁塌，還可能導致掉髮，快來看看怎麼改善。

＃染燙後頭皮搔癢、敏感還落髮



新年新氣象，許多人過年前總想換個全新髮型，展現不同的樣貌，甚至選擇從未嘗試過的髮色、捲度，通常一坐就得花上好長時間，不只腰痠背痛，其實髮絲與頭皮都承受了傷害。尤其若沒做好染燙前後的髮肌保養照護，容易導致頭皮異常搔癢敏感、髮絲嚴重缺水分岔，甚至出現落髮情況。

染燙前切記別使用具有深層清潔效果的產品，因為頭皮分泌的油脂，可以形成一道保護膜，防止化學藥劑直接接觸頭皮而造成傷害；染燙後使用頭皮調理產品，深度修護、舒緩安撫髮肌。

＃頭髮又油又塌，還有頭臭味



一年的過去，好不容易有了可以好好放鬆的年假，加上天氣寒冷，總是容易發懶覺得洗頭麻煩，或是農曆新年有些人家裡有些過年禁忌要遵守，例如：初一不可洗頭洗澡，避免財運一同被洗去。但是頭臭味四溢、髮根貼頭皮，不只油膩還塌，拜年時顯老指數大幅飆升，不僅沒禮貌還很糗，而且年節總是大魚大肉，品嚐美味佳餚之餘，更會加深頭皮出油程度。

可使用頭皮深層清潔產品，幫助清潔頭皮上堆積的老廢角質與髒污，恢復髮根潔淨，平衡皮脂分泌，維持頭皮更長久的潔淨感，延長下一次的潔髮時間，頭皮味也不再現蹤跡。

＃出現頭屑、髮絲變細變稀疏



過年假期太放縱，晚睡晚起的報復性追劇導致作息不正常，或是各種高油、高糖的「罪惡美食」樣樣來，容易使得老廢角質及髒汙堆積，進而導致毛孔堵塞，造成油水失衡、頭髮越來越細軟扁塌。而且作息不正常，會導致頭皮代謝變慢，若是未正確清潔頭皮，容易出現頭皮屑丶細疏髮的狀況。

可使用按摩刷、按摩梳搭配頭皮精華等養護產品，輕輕按摩促進代謝更新，同時幫助讓浮躁情緒安定下來，頭皮也跟著健康活絡、髮絲光澤柔順。

▲AVEDA 蘊活淨瑕潔膚凝膠，150ml，NT$1,700；蘊活淨瑕循環按摩刷，NT$1,200。



蘊活淨瑕潔膚凝膠來自96%天然成分萃取，溫和而有效的清潔力來自冬青樹萃取水楊酸及發酵萃取葡萄醣胺，洗後不乾澀不緊繃，可去除頭皮老廢角質、殘留在頭皮表層的污染物、造型品、細小灰塵。

▲Der ZÖMAR 晨霧輕潤洗髮露，515ml，NT$620。



溫和低刺激及環境友善的胺基酸潔淨配方，嚴選七大沙漠極地植萃精華，搭配植物蛋白質及維他命B5，能深層養護頭皮與髮絲，幫助受損修護，降低毛躁損傷，並強韌秀髮髮根、蓬鬆有感。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升極淨舒屑安瓶精華，60ml，NT$3,700。



獨特「極淨抗屑調理因子」搭配天然紅沒藥醇、棉花蛋白與維他命B5，等從源頭改善導致頭皮屑的淺在因素，強化髮肌屏障，維持長效的潔淨，並紓緩髮肌。

▲tek 大經典梳-雪花白，NT$1,680。



義大利手工精品梳具tek大經典梳推出季節限定新色-雪花白，抗靜電的柔軟天然橡膠梳墊搭配精選18mm長梳齒，能深入髮絲柔軟按摩頭皮，大幅提升梳髮與頭皮按摩的舒適感。