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第一直覺「抽屜裡面放了什麼」？日網心測看出你的性格優缺點

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編輯／Ann

你是否了解自己的內心真實年齡和潛藏性格？日本YouTube頻道「 幸せ＊Style」就公開了一項心理測驗，據說準確率超高，通過抽屜內放著的四樣東西，一秒分析出你內心最真實的一面，快來測看看。

某天你拉開抽屜後嚇了一大跳！因為裡面放了一件意想不到的東西，究竟是以下四件中的哪一件？

▲心理測驗 。（圖／翻攝自unsplash、幸せ＊Style）

▲你拉開抽屜後嚇了一大跳，選出看見了哪一件東西 。（圖／翻攝自幸せ＊Style）

Ａ心上人的照片

Ｂ兩疊鈔票

Ｃ蟲的屍體

Ｄ剃刀

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

▲心理測驗 。（圖／翻攝自unsplash、幸せ＊Style）

Ａ心上人的照片解析：心智年齡18歲以下

選擇「心上人照片」的你，內心其實既夢幻又天馬星空，願意將一切事物聯想到美好的層面上，但相當也缺乏對現實的考量，往往很容易因為外界的閒言閒語產生困惑，進而對自己失去自信。

Ｂ兩疊鈔票解析：心智年齡20歲至29歲之間

選擇兩疊鈔票的人心智年齡剛成熟不久，且不太會為了未來做打算，往往秉持著過一天是一天的想法，對金錢也沒有太多的規劃，導致自己「不上不下」，反而失去對於生活努力的動力。

Ｃ蟲的屍體解析：心智年齡40歲至49歲

選擇Ｃ的人心智年齡相對成熟了很多，對生活的掌握已經游刃有餘，基本上不會有什麼使你的內心產生波瀾，但缺點就是變成了不考慮別人只考慮自己，缺乏對周遭的同理心。

▲心理測驗 。（圖／翻攝自unsplash、幸せ＊Style）

Ｄ剃刀解析：心智年齡60歲以上

剃刀其實暗藏對於生活的鋒利，這個時刻你已經經歷了大風大浪，內心非常淡定自如，可以放下一切不屬於自己的事物，輕鬆掉頭走開，但相對也因長期處於舒適圈之內，少了刺激和新鮮感，渴望找回過往的熱情。

關鍵字：

心測, 運勢, YouTube

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