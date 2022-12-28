HOLA聯手百年布行錦源興打造台式年味　過完年用也很潮

▲HOLA春節聯名台南、台北老店推出台式年味居家商品。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

居家品牌HOLA酷愛聯名，近期與台南百年布行錦源興、台北大稻埕老店有記名茶，在農曆春節前推出一系列台味居家商品，包括抱枕、餐盤組、布紅包袋、糖果盒、餐墊與各類香氛，以烏魚子、啤酒杯、藍白拖、筊杯等元素，以新潮設計妝點年節風光，可愛圖騰即便過完年之後使用也不突兀，好看實用就是真好物。

HOLA今年以「翻新台灣味」為概念，趁年節前推出台灣元素的設計居家用品，將傳統運用更現代、有趣的方式演繹，與錦源興合作農曆年系列，以烏魚子、蒼蠅拍、藍白拖與隨處可見的紅椅凳，開發成獨家圖素，針對兔年來臨，則以歡聚必備的飲料作為主題，將「掠兔仔」、「揚眉兔氣」等諧音及趣味的兔子生活小語加入圖素中，玻璃杯則有趣味餐桌小語帶出驚喜，全系列包含抱枕、餐盤組、布紅包袋、糖果盒、餐墊等11項，兼具文青與驚喜感。

除錦源興之外，也與大稻埕老店有記名茶合作推出「茶香氛」，絕對正中台灣人下懷，以東方美人茶、鐵觀音、高山烏龍茶、碧螺春、文山包種茶等5款台灣代表性的茶品，運用台灣製的調香技術，號稱將茶香百分百還原、貼近真實茶味，且包裝還與三麗鷗限定圖素進行設計，運用低彩搭配單色印刷，讓傳統結合童趣，即便是喜愛大人味的消費者也可接受，預計在明年1／19起限量開賣。

而兔年怎能錯過耍可愛的機會？HOLA針對春節也有滿滿年味的選擇可買，只要幾個應景單品就可點亮家中氣氛，迎接來年好運，新品「兔來運轉扭蛋」就是看中大家喜歡在跨年期間迎接好運，用幸運籤的概念進行的扭蛋設計，也推出運用麻將、招財、圍爐等主題的趣味刺繡吊飾，紅包袋則使用「探吉（賺錢台語）」的諧音，讓兔子從洞中探出，可愛又討喜，相當出色。

居家品牌hoi!好好生活近期也推出「兔GOOD兔BE TRUE」主題新品，以象徵「愛」、「好運」、「即將到來的機會」及「內在力量」的白兔為設計靈感選物家具，並攜手台灣插畫家YEH &YEH推出兔年好運小物，包含紅包袋、春聯組、擴香石等6款新品，期待將兔年的祝願和幸運，帶給人們迎接好運旺旺來的2023年。