林心如拿CHANEL 22當防疫包！酒精、濕紙巾、喉糖通通帶超優秀

記者李薇／台北報導 圖／loveruby_official IG

「凍齡女神」林心如因《華燈初上》一劇，人氣再次攀到高峰，已經46歲的她每每出席各大活動，狀態總是很優秀，完全看不出老態，簡直跟24年前的《還珠格格》紫薇一模一樣；最近她上時尚雜誌分享隨身包包攜帶的小物，只見她拿CHANEL 22包裝滿防疫用品，簡直就是模範大使。

近年最夯的話題包款，絕非「CHANEL 22」莫屬！由卡爾·拉格斐的「左膀右臂」維吉妮‧維婭接手CHANEL藝術總監後的代表作品之一，因為超實背又耐裝，同時兼具隨性優雅的風格，一上市立刻被搶爆，可以說是一包難求，當然，身為女明星的林心如也擁有這一個經典包款。

不過有趣的是，林心如在裡面裝滿各種防疫小物：從噴霧酒精、酒精濕紙巾、衛生紙，到噴鼻藥水、中藥喉糖等通通有，每一款都是為了避免自己帶病菌回家或是舒緩不適可以使用的單品，可見真的非常重視自己的身體狀態，同時也不成為防疫破口。

當然，身為女明星，一些美妝小物也是必要，林心如會攜帶寬間距的刮痧板，有時候沒睡飽、頭昏腦脹的時候，會拿出來按摩一下頭皮，達到緩解作用，還有護唇膏、護手霜、精油滾珠瓶、Dior超完美持久唇露等，她也分享，因為平時不化妝，臨時要拍照的話，就會拿裸粉色唇露稍微加點氣色，看起來狀態更好。