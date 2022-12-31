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誰說Outdoor不能時髦　3雙聯名鞋展現戶外好品味，日常也好搭

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

隨著戶外活動逐漸在開始流行，山系穿搭的潮流也從日本吹到台灣，一雙好穿的登山鞋就是你冒險的好夥伴，然而除了功能性以外，美觀也非常重要，現在有越來越多戶外品牌開始注意搭配性，也跟時裝品牌合作，打破機能性單品俗氣的印象，讓機能風實用又時尚。

Salomon x MM6

法國知名戶外品牌Salomon一直以來都是以登山鞋、運動鞋等等的戶外鞋款為人所熟知，在平時的設計之中就保有法系美學，而這次與時裝品牌MM6的聯名更是將品牌最擅長的調色結合MM6的解構主義，將整雙鞋款的美感推到更高峰，而且還有多款顏色可供選擇。

ROA Hiking x A-Cold-Wall*

比起其他老字號，誕生於2015年的ROA Hiking可以算是後起之秀，以義大利專業的製鞋工藝、新穎的配色與時尚的鞋款，在短短的時間就吸引了時尚愛好者的目光，這次與來自英國的新興品牌A-Cold-Wall*合作，一同創造出帶著都會感的潮流鞋款，讓街頭時尚與戶外共存。

Merrell x Huckberry

來自美國的Merrell一直以來都以舒適、環保作為首要目標，今年更在知名戶外活動評選網站「Switchback Travel」的前十大好穿戶外鞋中拿下亞軍，可見他的舒適度有多驚人，本次與美國另一個知名戶外品牌Huckberry聯名，強強聯手，讓美式的悠閒成為戶外日常。

關鍵字：

Salomon, MM6, ROA Hiking, A-Cold-Wall*, Merrell, Huckberry

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