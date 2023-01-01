fb ig video ETtoday search mobile

Nike和Jacquemus無預警再推新聯名？AI假想系列美翻，網跪求實體化

>

記者王則絲／台北報導

Jacquemus X Nike系列是2022年度的熱門話題，沒想到雙方無預警又推出了新一波聯名嗎？最近設計師Marco Simonetti在網路上分享運用AI人工智慧創造出的Jacquemus X Nike系列，在米色調中注入未來感輪廓，誕生全新概念的手提包、項鍊、手錶⋯⋯等單品，雖然是虛擬假想的，但成品美到令人驚呼，讓網友們紛紛敲碗實體化。

▲Jacquemus X Nike AI系列。（圖／翻攝自IG）

▲設計師運用AI技術打造出假想Jacquemus X Nike系列，沒想到大受歡迎。（圖／翻攝自IG@marcosimonetti____，以下同）

Jacquemus X Nike系列推出後，讓許多時尚迷、潮迷趨之若鶩，看在其超狂的人氣上，近日雙方再度驚喜釋出全新粉紅配色的Jacquemus X Nike Air Humara鞋款，但沒想到除了鞋款帶來新配色，還有一系列全新打造的聯名將推出嗎？

▲Jacquemus X Nike AI系列。（圖／翻攝自IG）

設計師Marco Simonetti透過AI人工智慧，打造了全新概念的虛擬Jacquemus X Nike系列，該系列以配件為主，附加設定為位於法國滑雪勝地谷雪維爾（Courchevel）的快閃店而設計，囊括包款、配飾、鞋履、手錶和首飾等，採用米色、淡黃色調搭配圓潤蓬鬆的輪廓，兼具療癒氛圍與科技未來感，成品各個美翻天，讓網友在留言中瘋狂敲碗、跪求實體化。

▲Jacquemus X Nike AI系列。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Nike, Jacquemus, Marco Simonetti

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

初魚板橋大遠百開幕「訂位排到春節後」　明年1月漲價100元

初魚板橋大遠百開幕「訂位排到春節後」　明年1月漲價100元

超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞

超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞

身材判若兩人！鄭家純公開「瘦身健康餐」，照著吃變成自己喜歡的樣子

身材判若兩人！鄭家純公開「瘦身健康餐」，照著吃變成自己喜歡的樣子

春節必備紅色系「開運包」　CHANEL CF經典保值、BY FAR辣妹款萬元有找 唐代傳入東瀛的「上生菓子」美翻！台灣女孩赴日學藝　讓甜點優雅又幸福 43歲秦嵐穿透視花瓣禮服驚艷壓軸！　超強身材管理根本少女等級 公園遇到哪一隻貓咪，測你最近該珍惜的事！玩過的網友都讚神準 《艾蜜莉在巴黎3》15金句：你身邊最有用的人，是那些讓你感到威脅的人 康是美、寶雅搶推百元「新春福袋」試手氣，有機會把百萬名車開回家 女星同款包輕鬆入手！趙露思最愛小CK、收服韓韶禧的是韓劇御用包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面