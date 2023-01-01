Nike和Jacquemus無預警再推新聯名？AI假想系列美翻，網跪求實體化

記者王則絲／台北報導

Jacquemus X Nike系列是2022年度的熱門話題，沒想到雙方無預警又推出了新一波聯名嗎？最近設計師Marco Simonetti在網路上分享運用AI人工智慧創造出的Jacquemus X Nike系列，在米色調中注入未來感輪廓，誕生全新概念的手提包、項鍊、手錶⋯⋯等單品，雖然是虛擬假想的，但成品美到令人驚呼，讓網友們紛紛敲碗實體化。

▲設計師運用AI技術打造出假想Jacquemus X Nike系列，沒想到大受歡迎。（圖／翻攝自IG@marcosimonetti____，以下同）



Jacquemus X Nike系列推出後，讓許多時尚迷、潮迷趨之若鶩，看在其超狂的人氣上，近日雙方再度驚喜釋出全新粉紅配色的Jacquemus X Nike Air Humara鞋款，但沒想到除了鞋款帶來新配色，還有一系列全新打造的聯名將推出嗎？

設計師Marco Simonetti透過AI人工智慧，打造了全新概念的虛擬Jacquemus X Nike系列，該系列以配件為主，附加設定為位於法國滑雪勝地谷雪維爾（Courchevel）的快閃店而設計，囊括包款、配飾、鞋履、手錶和首飾等，採用米色、淡黃色調搭配圓潤蓬鬆的輪廓，兼具療癒氛圍與科技未來感，成品各個美翻天，讓網友在留言中瘋狂敲碗、跪求實體化。