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「新疆維納斯」混血五官素顏也超美！9道保養程序後天養成水煮蛋肌

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記者李薇／台北報導　圖／我是娜扎微博

「新疆維納斯」古力娜扎擁有混血兒般的深邃五官，因此受到很多品牌青睞，拍攝過許多平面或是影視作品，最近她也在小紅書上分享保養日常，雖然本身就已經很漂亮，但在保養上也是絲毫不馬虎，深層清潔、臉部、眼周、雙唇保養通通做到位，可見後天的呵護也很重要。

▲新疆維納斯,古力娜扎,HBN,TAKAMI,TEMPLESPA,Dermaroller,SEPHORA,ALITENICE,SkinCeuticals,GIORGIO ARMANI,LA MER。（圖／我是娜扎微博）

＃HBN 三重氨基酸洗面乳

在肌膚保養前，古力娜扎會先使用這款洗面乳在手上搓起泡之後，塗抹全臉，並加強鼻翼的按摩，將臉部整個洗乾淨，使用一次性潔面巾擦乾水分，再開始護膚程序。

＃TAKAMI 小藍瓶角質軟化精華液

先在臉部上使用日本醫美品牌TAKAMI的精華液全臉塗抹，幫助溫和去角質。

＃TEMPLESPA 泥膜

接著拿出英國護膚品牌TEMPLESPA的泥膜，全臉厚敷到看不見毛孔的狀況，等待20分鐘，就可以沖洗，讓肌膚深層清潔，再用一次性潔面巾擦乾。

▲新疆維納斯,古力娜扎,HBN,TAKAMI,TEMPLESPA,Dermaroller,SEPHORA,ALITENICE,SkinCeuticals,GIORGIO ARMANI,LA MER。（圖／我是娜扎微博）

＃Dermaroller 小分子玻尿酸膠原蛋白面膜

對於很多女明星來說，日常的保養不夠，需要更浸潤強力的補水保濕，因此，面膜就是最重要的單品，古力娜扎選用德國品牌Dermaroller的保濕面膜，全臉敷10分鐘就夠。

＃SEPHORA 清爽化妝水＋噴霧機

使用SEPHORA自有品牌的清爽化妝水，裡面擁有菸鹼醯胺和鋅的成分，幫助肌膚抵抗老化，加進噴霧機裡面，透過機器將水份注入肌膚，全臉均勻噴灑後，輕拍到吸收即可。

＃ALITENICE Super全新修膚調理淨化液

選用法國保養品牌ALITENICE的調理液作為精華補充，因為古力娜扎肌膚敏感容易長閉口粉刺，所以她會挑選質地清爽、好吸收又能避免長痘的單品，來做到臉部修護。

▲新疆維納斯,古力娜扎,HBN,TAKAMI,TEMPLESPA,Dermaroller,SEPHORA,ALITENICE,SkinCeuticals,GIORGIO ARMANI,LA MER。（圖／我是娜扎微博）

＃SkinCeuticals 全能抗氧眼部精華

挑選美國保養品牌SkinCeuticals的眼部精華，透過畫圓按摩的滑推手技，幫助精華液吸收，同時避免眼部出現細紋。

＃GIORGIO ARMANI 新生奇蹟乳霜

使用GIORGIO ARMANI非常經典的乳霜，先在雙手勻開乳化之後，再全臉以往上的V字型手技，做到拉提按摩，同時可以幫助吸收。

＃LA MER 修護唇萃

最後，在雙唇選用了LA MER的修護唇萃，均勻塗抹，讓唇部肌膚滋養潤澤。

▲新疆維納斯,古力娜扎,HBN,TAKAMI,TEMPLESPA,Dermaroller,SEPHORA,ALITENICE,SkinCeuticals,GIORGIO ARMANI,LA MER。（圖／我是娜扎微博）

關鍵字：

新疆維納斯, 古力娜扎, HBN, TAKAMI, TEMPLESPA, Dermaroller, SEPHORA, ALITENICE, SkinCeuticals, GIORGIO ARMANI, LA MER

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