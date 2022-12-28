遠百兔年福袋狂發近萬個　環球500個福袋線上先開賣

▲疫情後回歸日常，2023年百貨也推出話題春節福袋。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

兔年即將來臨，百貨也紛紛釋出福袋資訊，進入首個後疫情時代的兔年春節，遠百全台開賣9000多個福袋，依各館祭出不同獎項，最大獎則是168,000元的百貨禮券；環球購物中心則與「反應過激的貓」推出聯名趣味福袋，全台限量2000個，其中500個將在線上搶先開賣。

前兩年因應疫情之故，為減少民眾群聚排隊，百貨業者福袋活動推的低調，今年將迎來疫情後首個農曆年，遠百預計全台13間店共推出9,826個福袋供消費者選購，其中遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮均祭出價值最高頭獎168,000元遠百商品券，售價從1,500元至2,000元不等。

而高雄大遠百則推出最低門檻、售價200元的新春福袋，袋內除了有紅利券200元之外，還可再抽價值60,888元Samsung Galaxy Z Fold4 512GB手機，其他頭獎還包括新竹大遠百YAMAHA EMF電動機車，價值102,800元；桃園遠百JOHNSON按摩椅PREMIUM，價值88,800元；遠百竹北tokuyo花漾玩美椅TC-510，價值59,800元，福袋售價則在1,000元至2,000元不等。

Global Mall環球購物中心全台8店共計推出近2,000個「錢兔似錦樂享福袋」，以跨品牌多元主題、多重抽獎好康、福袋大獎加碼為主軸，讓消費者可以選擇喜愛的主題福袋，還能避免踩雷，主要價格分為688元、999元，福袋總價值超過500萬元，獎項總價值對比去年增加近一倍。

環球購物中心表示，最大獎為超過19萬元的按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等，還可抽「環遊世界五大洲行程」，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各1名得獎者，共計價值30萬元，購買688元福袋中即會附贈抽獎券乙張、購買999元福袋會附贈抽獎券兩張，今年福袋採環球Online線上預購、分店館內限量販售雙方式，明年1／13日起有500個福袋線上限量預訂，若採線上預訂，再加送「環遊世界五大洲行程」抽獎券一張，等同一個福袋最多可獲得三張抽獎券，中獎機率更高。

新北中和於初一至初三推出限量600個跨界主題福袋，每袋999元，初一至初三依序為「好友相揪」、「親子同樂」、「閨密共享」主題福袋各200袋，每袋價值超過2,400元，此外初一還加碼推「卡娜赫拉的小動物限定福袋」100袋，每袋999元、袋內價值1,600元，還可享多重抽獎，第一重現場用日式搖珠試手氣，有機會抽中餐廳現金抵用券、按摩槍、香氛禮盒等，人人有獎；第二重即可憑福袋內的抽彩券，抽中和獨家加碼獎品，包括價值198,000元的OSIM減壓養身椅、價值72,800元的OSIM沙發小天后，還有tokuyo全折疊智跑機、BEREST飛輪健身車等。

車站店福袋主打走春休閒及美食體驗，板橋車站初一至初二推出300個福袋，每袋688元，每袋有500元禮券及甜點、美食、伴手禮多種兌換券，還有機會獲得TOYWORLD「皇家馬德里-聖地牙哥伯納烏足球場」、「霍格華茲象徵-典藏版」限定樂高、市價8,800元半島海悅住宿；南港車站初一至初三推出限量100個福袋，每袋688元，每個福袋除了包含生活實用、舒壓小物，還有美食兌換券或折價券等，每袋價值1,500元以上，還有機會抽中Global Mall商品禮券5,000元。

桃園機捷沿線福袋以生活住居為主題，桃園A8則於初一至初三開賣250個福袋、林口A9為初一起開賣50個，每袋999元，內含100元禮券，還有多項生活居家用品包括休閒毯、平鍋、口袋杯、陶瓷隔熱墊等，同時雙店將於福袋中再共同加碼抽價值27,900元的iPhone14、福容大飯店A8精緻單人房、田園咖啡廳單人自助午/晚餐等；桃園A19同樣於初一至初三推出福袋共300袋，每袋999元，福袋包括超輕量吹風機、羽絲絨水洗被、開飯川食堂餐券、初虎韓式小食堂折價券及蜂蜜香皂禮盒等，還可享現場加碼抽價值12,500元的Segway滑板車、Switch、BEREST美腿機、喜樂時代影城電影票等。

新左營車站初一起推出限量50個福袋，每袋688元，內含Boulder Space 圓石空間攀岩場單次入場券、LIFE8商品券及銀座杏子豬排、必勝客、樺達奶茶獨享美食，還有300元禮券，最適合春遊暢玩；屏東市初一至初三福袋共300個，每袋688元，從生活鍋具、休閒品牌抵用券，到旅行包、美食兌換券等，同時也加碼多重好康，除了主題福袋內容，福袋內還附有驚喜獎，有機會立即獲得包括價值32,990元的TCL智慧液晶顯示器 75吋電視、冰箱、微波爐、氣炸鍋等。此外再加碼抽Switch主機。