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歷年最夢幻！星巴克出「極光洋甘菊茶」藍紫、粉橘漸層有夠美

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記者李薇／台北報導

國外的星巴克總能掌握少女心！繼日本推出「薑餅人星冰樂」拿下目前最可愛飲品之後，南韓星巴克也開大絕，發表全新飲品「極光洋甘菊茶」，上層淺淺的藍紫色、下層溫柔的粉橘色，簡直就是把極光濃縮到小小的杯子裡，夢幻程度堪稱史上最絕！

▲星巴克,Ten Thousand Coffee,咖啡,茶,飲品,。（圖／moon.and.star002 IG、lucy._.1229 IG）

▲星巴克推出極光洋甘菊茶超繽紛。（圖／lucy._.1229 IG、moon.and.star002 IG）

最會拿捏女孩心的南韓星巴克今年年末也繼續製造浪漫，推出「極光洋甘菊茶」，不僅是漸層的顏色美到不行，喝起來帶有淡淡荔枝果茶香氣，搭配紅色蔓越莓酸酸甜甜的口感，清爽不膩口，難怪一推出就在IG掀起打卡風潮，立刻洗版。

提到飲品，最近在IG上面掀起風浪的「Ten Thousand Coffee」也是當紅炸子雞，在紐約、澳洲都超受歡迎，甚至得到「紐約7大精品咖啡」頭銜，選用親自烘焙的咖啡豆，可以選擇淺焙或是重焙的咖啡豆，製作成自己想要的咖啡，喝起來絲滑順口，難怪一開幕就吸引排隊人潮。

不只是咖啡很厲害，「Ten Thousand Coffee」的甜點也是超美味，各種以可頌為基底的口味，包含：提拉米蘇、藍莓優格、檸檬糖霜等等，濕潤頂級奶油加上可頌多層次的酥脆口感，一口咬下絕對滿足爆棚，配上有點微苦的咖啡，完美得令人驚艷。

關鍵字：

星巴克, Ten Thousand Coffee, 咖啡, , 飲品

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