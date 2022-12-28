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柑橘營養多！營養師：白絲別剝掉，能抗便秘還能防感冒

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▲▼柑橘營養多！營養師：白絲別剝掉 。（圖／Unsplash）

▲柑橘一天吃兩顆為限。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

柑橘季節來到，小小一棵柑橘的營養比想像多，營養師高敏敏分享，橘子上白色的絲別剝光，富含含橙皮苷能抗發炎、抗氧化，膳食纖維更可抗便秘，盤點柑橘豐富營養現在正是產季，趕快吃起來！

營養師高敏敏表示，現在正是柑橘季節，她提醒橘子白絲超營養，能抗便秘之外還防感冒，白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其中富含含橙皮苷（Hesperidin），具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用，同時膳食纖維也很多，除了增加咀嚼時間，也增加了飽足感，還有助食後血糖控制。

▲▼柑橘營養多！營養師：白絲別剝掉 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲柑橘營養價值豐富。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

柑橘富含營養素如下：

#葉酸

是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之一，缺乏易感到疲累。

#膳食纖維

能幫助腸胃蠕動，使排便順暢。

#維生素C

能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收，保護呼吸道

#鉀

能利尿消水腫、調節高血壓，建議一次吃1顆橘子，並且一天最多吃不超過2顆。

#β-胡蘿蔔素

幫助保護視野，鞏固皮膚黏膜健康。

#維生素B群

消除疲勞，促進身體代謝。

#柑橘多酚

保護身體管路，降發炎。

營養師也提醒，雖說雖說柑橘類超營養，但含鉀量跟含糖量偏高，建議高血糖、腎臟病病友、控醣者需注意攝取量。吃完的橘子皮也別急著丟掉，可以用來可以拿來除臭、清潔。

關鍵字：

柑橘, 橘子, 營養

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