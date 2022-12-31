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跨完年就馬上去搶！Dior豹紋眼影盤超時髦、YSL絲緞唇膏不買就要斷貨

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記者李薇／台北報導

今天晚上就要跨年，很多人都期待迎接2023年的到來，身為美妝控更是要關注新品上市的消息，以下就盤點1月1日馬上就登場的「神級彩妝」單品，雖然有的限量、有的常態，但若是不趕快去搶，很容易就缺貨，所以跨完年第一件事情，就是馬上衝專櫃吧！

＃Dior 豹紋限量系列


總能展現女性狂野性感的豹紋深受Dior創辦人Christian Dior喜愛，因此在很多設計中，都可以見到其蹤跡，甚至被暱名為「MITZAH」圖騰；在2023年，全球彩妝創意形象總監PETER PHILIPS再度以它為靈感，搭配大寫品牌LOGO，推出全新包裝的彩妝系列，包括：超完美氣墊粉餅、超完美持久氣墊蜜粉、時尚豹紋彩盤、藍星唇膏等等，全都換上豹紋包裝實在超生火。

▲Dior,克蘭詩,benefit,YSL,GIORGIO ARMANI,YSL,嬌蘭,彩妝,香氛,蜜粉,頰彩。（圖／品牌提供）

這次推出的多款單品中，時尚豹紋彩盤最值得入手，一次囊括了2盤經典五色眼影盤，紅粉金相互搭配的眼影盤絕美又實用，單擦或混搭都可以，細緻質地能創造完美服貼的眼妝，還可以當作打亮或頰彩使用，最棒的是還搭配大面鏡子，上妝、補妝都超方便，能不收嗎？

▲Dior,克蘭詩,benefit,YSL,GIORGIO ARMANI,YSL,嬌蘭,彩妝,香氛,蜜粉,頰彩。（圖／品牌提供）

另外，同樣很值得擁有的單品就是底妝系列，不管是氣墊粉餅、氣墊蜜粉一直都是粉絲好評、不斷回購的好物，遮瑕妝感、持久度高，「內在」夠好用、「外在」更是出過就不會再有，而且買了之後，可以一直換蕊芯持續使用，環保愛地球更時髦。

＃克蘭詩 綠色朝氣水

▲Dior,克蘭詩,benefit,YSL,GIORGIO ARMANI,YSL,嬌蘭,彩妝,香氛,蜜粉,頰彩。（圖／品牌提供）

承襲創辦人植萃精油芳療的傳統，克蘭詩全新推出保養型香氛，裡面使用的是法國有機甜菜根萃取的有機酒精配方，搭配各種精油交織出4種不同的香氣，其中，綠色朝氣水來自佛手柑嵌入薄荷與黑醋栗的清爽，緊隨著茉莉與玫瑰的柔和花香降臨，最後以栩栩檀香與廣藿香悠然而止，療癒又清新的氣味，只要在元旦當天於特定專櫃購買，就送絕美的乾燥花香氛磚。

＃benefit 蒲公英蜜粉盒限量版

▲Dior,克蘭詩,benefit,YSL,GIORGIO ARMANI,YSL,嬌蘭,彩妝,香氛,蜜粉,頰彩。（圖／品牌提供）

benefit蒲公英蜜粉是品牌超熱銷的明星商品，幾乎女孩人手一盒，因為不挑膚色、新手也能輕鬆暈染，一推出就受到市場歡迎，2023年將包裝換上繽紛插畫風格的迪士尼睡美人，讓整個單品變得更加可愛，紙做的硬質粉盒裡面還藏了小鏡子，連細節都貼心。

＃YSL 奢華緞面釉惑唇膏，售價1550元

▲YSL,GIORGIO ARMANI,嬌蘭,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

提到唇彩，YSL總讓女孩們瘋狂，2023年品牌再度發表全新質地的奢華緞面釉惑唇膏，一貫的黑金色包裝設計，在腰間綴以立體LOGO，拿在手上立刻氣勢就有。

 一抹顯色飽和的色彩，可以輕易遮蓋住暗沉雙唇，絲滑奶油質地，直接上妝也能有奢華感受，帶有些微光澤的偏霧面質地，能展現完美唇妝效果，總共11色選，從自然玫瑰色調到火辣豔紅都有，可以滿足各種需求的女孩。

＃GIORGIO ARMANI 奢華絲緞訂製唇膏，售價1450元


▲GA。（圖／品牌提供）

總是熱賣缺貨的奢華絲緞訂製唇膏，在推出12色之後，針對2023年再度推出全新6色，其中，韓妞掃貨的2色，更是官網限定獨賣，沒有唇刷也可以輕鬆上妝的水滴唇膏設計，薄薄一層就可以帶出鮮明色澤，因為添加了雙重精油成分，乾唇人也能夠輕鬆打造出完美妝容，經典緞面妝感，低調卻又能展現出細緻光澤，打造精品級妝感選它就對。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏系列 胭脂紅蘭限定版，售價1250元

▲YSL,GIORGIO ARMANI,嬌蘭,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

以高級訂製唇膏為靈魂的嬌蘭再度推出胭脂紅蘭限定版，這次總共有3種不同的質地，包括：光澤、紅絲絨（霧面）、金燦絲絨（細緻珠光），3款也都是從未出現過的顏色，彩妝總監Violette運用品牌與蘭花長達20年的緣分為靈感，全新的紅色調、橘紅色跟莓果色，不僅顏色扎實、飽滿，更厲害的是彩殼也以紅色蘭花花瓣獨特的花紋設計，展現出極致高貴的優雅。

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