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超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞

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編輯／Lily

現代人善於隱藏脾氣，習慣對外人客氣，總愛對自己人生氣，你的脾氣是好還是壞呢？《小紅書》萬人按讚的心理測驗，網友測過都說準，只要挑一把傘就能測出你的脾氣到底有多壞。

▲▼「挑一把傘」秒測你的脾氣有多壞 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash）

Q：外面下大雨，有急事必須趕快出門，但你卻發現家中的傘都是壞的，情急之下你會挑哪一把呢？

A.有一個大洞的傘

B.有幾個小洞的傘

C.傘柄彎曲了的傘

D.傘柄不彎曲但是很短的傘

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選擇A的你

壞脾氣指數10分

你十分好相處，不太會為了事情發脾氣，即便和朋友有爭執，你也是願意先低頭的那一位，你認為凡事以和為貴，不喜歡把事情搞僵，但有時你太好說話，容易讓別人騎在你頭上，有時候技巧性強硬一些也不是壞事。

選擇B的你

壞脾氣指數50分

你做事很有原則，身上有點小任性也有點小脾氣，和別人爭執時，你會考慮得失利弊，不會讓對方難看，更不會委屈自己。你的脾氣不是一次爆發，而是累積久了的那種冷戰型，其實冷戰並不會讓事情變好，學會溝通才是聰明的決定。

選擇C的你

壞脾氣指數80分

你骨子裡很叛逆，但卻有一顆玻璃心，你生氣通常不明說，但若是別人猜不出你的心，你又會更生氣，有時候明明知道自己的錯，但是礙於面子問題，總不愛先低頭，非常傲嬌。你脾氣來的快去得也快，不太會去記恨，但是情緒總是放在臉上，容易吃虧。

選擇D的你

壞脾氣指數30分

你的個性時好時壞，可以一秒暴怒，也可以睡一覺什麼都忘光光，基本上吵架這種小事，你並不太會放在心上，能在身邊和你做朋友的人，肯定都是真心對你的人，小心過於直率會給你惹來麻煩，畢竟沒有人天生懂你，做人處事還是稍微修飾一點比較好。

關鍵字：

心理測驗, 下雨, 雨傘, 壞脾氣

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