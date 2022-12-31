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壓力大到受不了？「5個方法」幫你緩解　少碰手機也管用

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▲▼「5個方法」解緩壓力 。（圖／Unsplash）

▲偶爾放下手機，會讓你更快樂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，平常累積太多無處抒發，使得精神緊張，就連睡眠也大打折扣，盤點5個幫你減緩壓力的方法，現在開始做還不算晚！

▲▼「5個方法」解緩壓力 。（圖／Unsplash）

#運動是壓力的解藥

人家都說運動會帶來快樂，當運動到一定的量時，身體會釋放腦內啡幫助舒緩愉悅神經，帶走你的壓力和不愉快，像是做有氧運動能幫助全身放鬆，像是跳繩、游泳都是好選擇。

#充足的睡眠

先前提過，當精神壓力大，容易影響睡眠，研究顯示，擁有良好且具有深度的睡眠能幫助緩解焦慮和穩定情緒，因此晚上到了睡眠時間，盡量少滑手機，將房間燈光調暗，營造良好的睡眠環境，進一步提升睡眠品質。

▲▼「5個方法」解緩壓力 。（圖／Unsplash）

#多接觸大自然

越來越多人開始種植綠色植物，植栽不僅能減緩眼部壓力，也能讓人放鬆身心，達到紓壓效果，若真的沒時間走出戶外，看看充滿綠意的大自然美景照片，同樣也有一點幫助。

#不要被3C綁架

現代人的焦慮其實大多是因為資訊太多，我們總藉由滑手機或是使用3C等工具獲得許多訊息，而這些東西難免參雜一些負面情緒，當發現自己負能量或是焦慮指數越來越高的時候，少碰手機或是上網，或許也是個調整心態的方式。

▲▼「5個方法」解緩壓力 。（圖／Unsplash）

#冥想放空各種紛擾

有時候如山高的煩惱，常把你壓得喘不過氣來，讓人不知道如何是好，這時可以藉由冥想幫你放空內心雜念，定期梳理內心情緒，有助於身心健康。

關鍵字：

減緩壓力, 紓壓, 方法, 放鬆

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