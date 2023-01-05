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「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

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實習記者黃麗頻／綜合報導

農曆新年將至，過年禮盒你準備好了嗎？想要兼具視覺、味覺雙重饗宴的完美組合，看這篇就對了！以下特搜5款創意新年禮盒，乘載滿滿祝福，送禮也能送到心坎裡！

＃Café del SOL 新年吉祥手工餅乾禮盒

融合東方創意與新年元素，靈感取自於金條與春聯寓意，並結合蘊藏心意的純手工經典餅乾，再使用日式風呂敷布包裝鐵盒，讓新年禮盒充滿日式復古風情，還有「兔年大吉、財源滾滾、美若天仙」三款可挑選，絕對是送禮最大焦點！

▲2023兔年送禮指南！精選５款特色禮盒。（圖／pinkoi提供）

▲Café del SOL 新年吉祥手工餅乾禮盒，NT$1,199。（圖／Pinkoi提供，下同）

＃法布甜 - 創意燈紅春節禮盒

以傳統燈籠造型作為禮盒外型，吸睛程度絕對爆表！內含台灣經典古早味肉鬆麻糬餅，加上法式經典馬卡龍鳳梨酥，打造中西合璧的完美組合，鹹甜搭配造就令人難忘的好味道，不僅好看又好吃，一盒就能達到視覺、味覺雙重享受！

▲2023兔年送禮指南！精選５款特色禮盒。（圖／pinkoi提供）

▲法布甜 - 創意燈紅春節禮盒，NT$899。

＃一之鄉 - 旺年發財麻將禮盒

過年打麻將絕對是亙古不變的定律！喜歡打麻將的人絕對不能錯過這盒「烙印麻將蜂蜜蛋糕」，再加上招財進寶的「元寶燒」，讓你擁有一路發發發的強大好運勢，此外，附贈的金箔麻將撲克牌還能來場餘興節目，送禮自用兩相宜啊！

▲2023兔年送禮指南！精選５款特色禮盒。（圖／pinkoi提供）

▲一之鄉 - 旺年發財麻將禮盒，NT$988。

＃旋轉木馬點心坊 - 旋轉夢想寶盒

有看過這麼可愛的新年禮盒嗎？結合兔年元素，將品牌獨有經典旋轉木馬蓋與兔子撞色搭配，細看還能發現兔子手上捧著禮盒內的甜點，真的超萌！6款甜品包含小農栽種的紅心芭樂乾、松露牛軋糖等，配上自帶柔光禮盒，心暖到不行。

▲2023兔年送禮指南！精選５款特色禮盒。（圖／pinkoi提供）

▲旋轉木馬點心坊 - 旋轉夢想寶盒，NT$2,880。

＃宇宙小艇 - 春節禮盒

採用立體環保材質的珍珠白紙塑，打造出月球般的宇宙外包裝，腰封條襯出一片綠意盎然，為整體增添畫龍點睛的效果，「兔GOOD」LOGO 充滿活力，內含厚奶油果餡夾心及濃純系達克瓦茲，猶如能量飲一般給予滿滿動力，期盼迎接「兔飛猛進」新的一年！

▲2023兔年送禮指南！精選５款特色禮盒。（圖／pinkoi提供）

▲宇宙小艇 - 春節禮盒，NT$1,050。

關鍵字：

2023年, 2023兔年, 兔年送禮, 新年送禮, 新年禮盒, 農曆新年

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