風・Luxury／女星最常撞的金錶出列　卡地亞、「錶王」人氣旺

▲莉莉柯林斯抱著愛犬，手腕上疊戴卡地亞LOVE手環與Panthère de Cartier美洲豹腕錶。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

搭配鍊帶的「金錶」即使未鑲任何寶石也很搶眼，常見的除了勞力士（Rolex），近日聖誕假期在女星手腕上亮相的還有卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier美洲豹腕錶，以及「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus腕錶，宛如珠寶手環般閃耀，讓女星們上演隔海撞錶秀。

▲英國性感歌姬杜娃黎波在家過聖誕節，戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶。（圖／翻攝dualipa IG）

主演Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的莉莉柯林斯（Lily Collins），為卡地亞大使，私下也是忠實擁護者，經常佩戴Panthère de Cartier美洲豹腕錶，同時疊搭經典LOVE手環更加時髦，英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）與她眼光一致，在家過聖誕節時也戴上同系列錶款。

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶，640,000元。（圖／卡地亞提供）

誕生於1983年的Panthère de Cartier美洲豹腕錶，完美詮釋1980年代無憂無慮、自由奔放的時代精神，取名源自於靈巧的錶鍊，柔軟靈活的拋光弧形鍊結猶如美洲豹的矯健身姿，散發出活力光彩猶如珠寶手鍊，是卡地亞的人氣款式。

▲維多利亞貝克漢於聖誕節穿帽T向老公示愛，搭配PP Nautilus系列金錶。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

時尚指標人物「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的休閒裝扮則必搭PP經典運動錶Nautilus金錶，聖誕節她穿上印有「All I want for Christmas is David Beckham」帽T向老公貝克漢示愛，即戴上此款腕錶展現率性風格，隔海與劉嘉玲撞錶，Nautilus系列高辨識度的設計源於舷窗結構，呈現圓潤的八角形錶圈，並於面盤裝飾水平橫紋浮雕圖案，自動上鍊玫瑰金女錶推出瑩白色與蜜金色可供選擇。

▲劉嘉玲也常戴PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶，1,725,000元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲PP型號7118/1R Nautilus蜜金色面盤錶，1,621,000元。（圖／PP提供）