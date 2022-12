風・Luxury／女星最常撞的金錶出列　卡地亞、「錶王」人氣旺

▲莉莉柯林斯抱著愛犬,手腕上疊戴卡地亞LOVE手環與Panthère de Cartier美洲豹腕錶。(圖/翻攝lilyjcollins IG)

記者陳雅韻/台北報導

搭配鍊帶的「金錶」即使未鑲任何寶石也很搶眼,常見的除了勞力士(Rolex),近日聖誕假期在女星手腕上亮相的還有卡地亞(Cartier)Panthère de Cartier美洲豹腕錶,以及「錶王」百達翡麗(Patek Philippe,簡稱PP)Nautilus腕錶,宛如珠寶手環般閃耀,讓女星們上演隔海撞錶秀。

▲英國性感歌姬杜娃黎波在家過聖誕節,戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶。(圖/翻攝dualipa IG)

主演Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)的莉莉柯林斯(Lily Collins),為卡地亞大使,私下也是忠實擁護者,經常佩戴Panthère de Cartier美洲豹腕錶,同時疊搭經典LOVE手環更加時髦,英國性感歌姬杜娃黎波(Dua Lipa)與她眼光一致,在家過聖誕節時也戴上同系列錶款。

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶,640,000元。(圖/卡地亞提供)

誕生於1983年的Panthère de Cartier美洲豹腕錶,完美詮釋1980年代無憂無慮、自由奔放的時代精神,取名源自於靈巧的錶鍊,柔軟靈活的拋光弧形鍊結猶如美洲豹的矯健身姿,散發出活力光彩猶如珠寶手鍊,是卡地亞的人氣款式。

▲維多利亞貝克漢於聖誕節穿帽T向老公示愛,搭配PP Nautilus系列金錶。(圖/翻攝victoriabeckham IG)

時尚指標人物「貝嫂」維多利亞貝克漢(Victoria Beckham)的休閒裝扮則必搭PP經典運動錶Nautilus金錶,聖誕節她穿上印有「All I want for Christmas is David Beckham」帽T向老公貝克漢示愛,即戴上此款腕錶展現率性風格,隔海與劉嘉玲撞錶,Nautilus系列高辨識度的設計源於舷窗結構,呈現圓潤的八角形錶圈,並於面盤裝飾水平橫紋浮雕圖案,自動上鍊玫瑰金女錶推出瑩白色與蜜金色可供選擇。

▲劉嘉玲也常戴PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶,1,725,000元。(圖/翻攝carinalau1208 IG)

▲PP型號7118/1R Nautilus蜜金色面盤錶,1,621,000元。(圖/PP提供)