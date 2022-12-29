NIKE年末「最後換季特惠」開跑！　熱門跑鞋額外7折現省2千元

記者鮑璿安／台北報導

為迎接2023年到來，NIKE特別在官網舉辦快閃「換季折扣」，針對超過3百件單品祭出額外 7 折優惠，舉例原價2千元的Nike Court Legacy男鞋，最後以接近對折價格1,120元入手。當然也別忘記看到最後，《ET FASHION》加碼整理出秋冬熱門鞋款清單！

▲NIKE官網換季特惠至2023年 01月 02日。（圖／翻攝自NIKE官網）

這波NIKE「換季折扣」即日起2023年 01月 02日 晚上23:59 ，直到代碼兌換數量滿為止，凡是購買特賣網頁中 3 件或以上產品，輸入促銷代碼 「ESS30 」，即可享有額外 7 折優惠。包括熱門鞋款Air Force 1 、Waffle One SE、男女服飾配件等都在清單內，種類相當多元。

▲Nike Infinity React 3女款路跑鞋原價4,700元，最後折扣價來到1,973元。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲原價2千元的Nike Court Legacy男鞋，下殺至1,120元入手。（圖／翻攝自NIKE官網）

另外舉例折扣力度較大的鞋款，像是Nike Infinity React 3女款路跑鞋，從原價4,700元降至2,819元，同樣可輸入促銷代碼享有折上折，最終價格以1,973元入手，相當於現省下2,727元，民眾可把握今年最後折扣買一波。

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New Balance 秋冬機能鞋款



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