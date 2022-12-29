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NIKE年末「最後換季特惠」開跑！　熱門跑鞋額外7折現省2千元

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記者鮑璿安／台北報導

為迎接2023年到來，NIKE特別在官網舉辦快閃「換季折扣」，針對超過3百件單品祭出額外 7 折優惠，舉例原價2千元的Nike Court Legacy男鞋，最後以接近對折價格1,120元入手。當然也別忘記看到最後，《ET FASHION》加碼整理出秋冬熱門鞋款清單！

▲▼NIKE官網。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲NIKE官網換季特惠至2023年 01月 02日。（圖／翻攝自NIKE官網）

這波NIKE「換季折扣」即日起2023年 01月 02日 晚上23:59 ，直到代碼兌換數量滿為止，凡是購買特賣網頁中 3 件或以上產品，輸入促銷代碼 「ESS30 」，即可享有額外 7 折優惠。包括熱門鞋款Air Force 1 、Waffle One SE、男女服飾配件等都在清單內，種類相當多元。

▲▼NIKE官網。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲Nike Infinity React 3女款路跑鞋原價4,700元，最後折扣價來到1,973元。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲▼NIKE官網。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲原價2千元的Nike Court Legacy男鞋，下殺至1,120元入手。（圖／翻攝自NIKE官網）

另外舉例折扣力度較大的鞋款，像是Nike Infinity React 3女款路跑鞋，從原價4,700元降至2,819元，同樣可輸入促銷代碼享有折上折，最終價格以1,973元入手，相當於現省下2,727元，民眾可把握今年最後折扣買一波。

【看更多鞋款推薦】

▲▼ Ozone穿搭 。（圖／品牌提供）

▲OZONE演繹經典GAZELLE鞋款，成員6人6色 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ozone穿搭 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ozone穿搭 。（圖／品牌提供）

▲磚紅橘與復古綠的全新配色 。（圖／品牌提供）

Ozone首張EP《Unicorn》MV造型與adidas Originals 合作，六人更穿著六色經典標誌Gazelle鞋款，原型來自於手球與運動場上的鞋履，而後以流線鞋型搭配麂皮材質，以及不敗的白色三條線和側面燙金標誌成為重要元素。今年年末更換上了磚紅橘與復古綠的全新配色，甚至也造福女性粉絲，推出厚底款式拉長腿部比例，絕對是話題鞋款之一。

New Balance 秋冬機能鞋款

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA® 系列 1906R，具備防潑水功能。（圖／品牌提供）

New Balance特別請到亞太區形象大使李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA® 系列 1906R ，勢必又是一雙話題鞋款，本季特別採用軍規等級的 CORDURA® 抗撕裂面料，加上防潑水功能應對陰雨天氣，性能與顏值兼具。此外，有著經典 574 鞋履輪廓、結合新穎潮流線條的 57/40 ，則是首次搭載 GORE-TEX® 防水材質，也成為熱門首選之一。

關鍵字：

NIKE, 運動, 品牌, 折扣, 促銷, 優惠

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