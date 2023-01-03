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艾希莉朴私服太時尚！兼具可愛及性感　網喊：想看Mindy in Paris

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實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix熱播美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）日前上架第三季，短短不到一周的時間，就隨即榮登排行榜前三名，劇中好閨蜜敏迪（Mindy Chen）的穿搭也掀起話題，戲外艾希莉朴（Ashley Park）的穿搭一樣頗受好評，難怪有網友喊：「好想看Mindy in Paris！」

＃針織 Bra Top 成熟魅力

艾希莉一直以來給予人們健康、性感滿點的形象，只見她穿上V領灰色針織Bra Top，露出曲線分明的腹肌，配上米白色傘狀大衣，一展成熟魅力；艾希莉下半身選擇粉色尼龍緞面的工裝褲，為造型添上活潑色彩，脖子上的寶格麗（BVLGARI）項鍊成了點睛之筆，散發高雅別緻之感。

＃西裝外套營造幹練氛圍

相信不少人會發現在劇中敏迪有許多西外造型，其實戲外艾希莉也有許多西外穿搭，在與莉莉柯林斯（Lily Collins）的合照中，她身穿純白短版T，外罩米白色的西裝外套以及同色系直筒褲，腳上的帆布鞋巧妙與T恤同色，腰上以Valentino淡灰色皮帶綴飾，展現出活潑、幹練氛圍。

▲艾希莉朴私服。（圖／翻攝自IG＠ashleyparklady）

▲莉莉柯林斯與艾希莉朴戲裡戲外都是好閨蜜。（圖／翻攝自IG@ashleyparklady）

＃碎花洋裝可愛迷人

碎花洋裝總能帶給人可愛俏皮的感覺，此外，洋裝也是非常經典的法式穿搭元素，艾希莉選擇紅白相間的滿版碎花洋裝，低胸、泡泡袖的設計微露性感，搭上一頭波浪捲髮，以及金色系飾品，讓造型不顯空洞、呆板，不僅可愛迷人，還能營造出另一種浪漫風采。

＃大學Ｔ休閒性感

身為韓裔美籍的艾希莉朴，當然不會錯過美式風格的穿搭！當你放假時都會想穿的休閒舒服，艾希莉也不意外，只見她身穿寶藍色UCLA的大學Ｔ展現「下衣失蹤」造型，並將頭髮束成隨性的包頭，散發出慵懶、性感的氣氛，十足的美式感！

▲艾希莉朴私服。（圖／翻攝自IG＠ashleyparklady）

▲艾希莉朴身穿大學Ｔ展現「下衣失蹤」的性感造型。（圖／翻攝自IG@ashleyparklady）

關鍵字：

艾希莉朴, Ashley Park, Emily in Paris, 艾蜜莉在巴黎, 私服穿搭

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