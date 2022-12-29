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AcQUA源少年跨年表演服曝光！「詹朴量身打造」太空船、雲朵元素超帥

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記者鮑璿安／台北報導

由實境選秀節目《原子少年Atom Boyz》水星部分成員組成的「AcQUA源少年」，將參與2023台中2場跨年演唱會，此次登台更請到知名旅英設計師APUJAN詹朴量身打造表演服，以招牌太空船、翼手龍、雲朵元素融入服飾，並點綴AcQUA的專屬刺繡，形象照曝光搶先讓粉絲一飽眼福。

▲AcQUA源少年 。（圖／品牌提供）

▲AcQUA源少年 。（圖／品牌提供）

▲AcQUA源少年穿著APUJAN詹朴量身打造的跨年表演服，圖一左起李秉諭、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道。（圖／品牌提供）

知名旅英設計師APUJAN詹朴跨刀與AcQUA源少年合作，為襯托少年們的青春活力，特別以品牌一貫的奇幻元素為主軸，全系列運用不同深淺的水藍色與黑白灰為主色調，結合以水星為發想所創作的提花針織，搭配襯衫、不對稱領外套等款式，並在提花中放入星球、太空船、羊、翼手龍、雲朵、菱形格紋等圖騰。AcQUA源少年更搶先演繹服飾並拍攝形象照，一字排開展現帥氣身影。

▲AcQUA源少年 。（圖／品牌提供）

▲星球、太空船、羊、翼手龍等科幻圖案與AcQUA源少年青春風格不謀而合 。（圖／品牌提供）

成員李秉諭也提到：「我本身就很喜歡西裝類的衣服，設計師考量到需要大量唱跳，為了讓身為舞蹈擔當的我好跳舞，所以在材質方面花了許多心思，讓整套服裝很有彈性、很好跳舞。」袖口領扣的水星LOGO刺繡更是獨一無二，讓成員非常喜愛這一細節設計。對於首次站上跨年舞台，AcQUA源少年開始嚴格的身材管理以及彩排練舞，期望帶給粉絲精彩表現。

▲▼ Ozone穿搭 。（圖／品牌提供）

▲OZONE演繹經典GAZELLE鞋款，成員6人6色 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ozone穿搭 。（圖／品牌提供）

▲磚紅橘全新配色 。（圖／品牌提供）

與此同時，剛推出首張EP《Unicorn》的男子團體Ozone，MV造型則是與adidas Originals 合作，六人穿著六色經典標誌Gazelle鞋款，原型來自於手球與運動場上的鞋履，而後以流線鞋型搭配麂皮材質，以及不敗的白色三條線和側面燙金標誌成為重要元素。

關鍵字：

AcQUA源少年, 原子少年, APUJAN, 詹朴

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