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「艾蜜莉款」髮箍原來是法國精品　討喜酒紅色新年日常都好搭

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▲▼艾蜜莉在巴黎 。（圖／翻攝Netflix）

▲莉莉柯林斯在《艾蜜莉在巴黎》中，戴亞歷山卓經典絲絨寬版髮箍。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅韻／台北報導

在Netflix熱播的《艾蜜莉在巴黎》第三季中，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）每一套繽紛亮眼的造型，都為即將來臨的新春穿搭作完美示範，當中一套粉紅裝，她搭配法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）酒紅色的經典寬版絲絨髮箍，顯得活潑俏皮，印證一款好質感髮飾不限特殊場合，日常也好搭配。

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓經典絲絨寬版髮箍8,300元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓絲絨綢緞麻花髮箍（左）8,600元，女伶蝴蝶結髮箍6,100元。

除了「艾蜜莉款」髮箍，亞歷山卓還有洋紅色與酒紅色交纏的麻花髮箍、紅色蝴蝶結髮箍，簡潔大方的設計展現優雅女人味。品牌同時為華人市場推出紅金配色的兔年髮飾，小兔子身上點綴梅花圖案洋溢濃濃的東方味；另有象徵吉祥的展翅鳳凰造型豆扣夾，綴滿金、白或紅色施華洛世奇水晶、鉚釘與淡金色施華洛世奇珍珠，相當貴氣，兩款呼應農曆新年氣氛的設計均以延展性高、不易脆裂的頂級醋酸纖維製成。

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓迎春玉兔仕女夾（左）3,600元，燦爛鳳凰豆扣夾金色款18,500元。

不僅飾品展現新年喜氣，服裝也要應景，法國時尚品牌Maje推出粉色系的新春限定系列，精選品牌標誌性的針織毛衣，羊毛大衣、洋裝，將東方元素完美結合法式風格，由大陸模特兒項偞婧演繹此系列，她穿點綴花草與小兔圖案的白T恤搭配針織百褶裙，模樣相當俏麗。

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲大陸模特兒項偞婧演繹Maje 2023兔年春節限定系列，上衣3,990元，百褶裙9,190元。（圖／Maje提供，以下同）

關鍵字：

莉莉柯林斯, 艾蜜莉在巴黎, 亞歷山卓, Maje

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