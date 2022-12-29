fb ig video ETtoday search mobile

康是美、寶雅搶推百元「新春福袋」試手氣，有機會把百萬名車開回家

>

記者曾怡嘉／台北報導

新的一年即將到來，想不想買個福袋試試手氣呢？康是美攜手超夯的娜赫拉的小動物，特別推出新春福袋/福箱，夠幸運即讓你帶回市價89.9萬MG HS 1.5T 旗艦版，寶雅則是在農曆春節推出新春福袋，讓你豪抽百萬名車，手氣好一次帶回家。

▲▼康是美、寶雅搶推「新春福袋」讓你試手氣 。（圖／品牌提供）

▲新的一年快入手福袋，試試今年好手氣。（圖／品牌提供，以下同）

康是美攜手超夯人氣肖像卡娜赫拉的小動物，即將於1/1起推出新春福袋/福箱，限量27,000組；更有機會獲得市價89.9萬MG HS 1.5T 旗艦版、iPhone14 Plus 128G、iPhone14 128G、LG StanbyME閨蜜機等獎項，以及集好禮活動，福袋和福箱接皆有附贈刮刮卡，集滿「康、是、美」三個字，即可免費兌換Apple Watch Ultra。

▲▼康是美、寶雅搶推「新春福袋」讓你試手氣 。（圖／品牌提供）

今年康是美「新春福袋/福箱」商品組合分為四款，二款福袋每組售價499元、二款福箱每組售價888元，內含市價近千元商品，包括美妝用品、面膜、精華液到日用品等，且皆附贈刮刮卡；其中二款福箱更為今年全新推出的組合，每款福箱內含5項精選隨機商品及2張刮刮卡，福箱包裝設計結合野餐籃及旅行箱增加實用性，搭配卡娜赫拉的小動物限定圖案，絕對引起粉絲搶購收集。

▲▼康是美、寶雅搶推「新春福袋」讓你試手氣 。（圖／品牌提供）

寶雅也預計在大年初一開賣福袋讓你試手氣，主打只要百元就有機會把百萬名車開回家，福袋內容物含多款熱銷美妝保養商品、限量卡通授權紅包袋，凡購買寶雅福袋，只要於2023/2/5前至POYA APP登錄發票，就有機會抽進口豪華名車LEXUS UX 250h共1名及iPhone 14 Pro 256GB共10名。

▲▼康是美、寶雅搶推「新春福袋」讓你試手氣 。（圖／品牌提供）

今年更首度祭出「開運新願刮刮卡」，張張均有獎，有機會刮中市價近千元超值小家電，現刮現中馬上帶回家。新春2023年1月22日大年初一推出「2023美好驚喜、幸福滿載」福袋共兩款，分別售價為299元、399元/袋，全台寶雅相關品牌門市當日準時開賣，每店限量總計200袋，數量有限先買先贏，售完為止。

►遠百兔年福袋狂發近萬個　環球500個福袋線上先開賣

關鍵字：

寶雅, 康是美, 福袋, 抽獎, 新年, 春節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢12／26-1／1　年末最後巨蟹、水瓶脫單迎新年

安格斯12星座一周運勢12／26-1／1　年末最後巨蟹、水瓶脫單迎新年

2023年「1月財運最旺」星座Top 3 ！　第一名有意外之財，默默變有錢

2023年「1月財運最旺」星座Top 3 ！　第一名有意外之財，默默變有錢

「說出門了其實還在家」星座Top 3！第一名最拖延，沒到最後不想動

「說出門了其實還在家」星座Top 3！第一名最拖延，沒到最後不想動

NIKE年末「最後換季特惠」開跑！　熱門跑鞋額外7折現省2千元 超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞 43歲秦嵐穿透視花瓣禮服驚艷壓軸！　超強身材管理根本少女等級 公園遇到哪一隻貓咪，測你最近該珍惜的事！玩過的網友都讚神準 《單身即地獄2》成員IG公開！神顏值申瑟基、性感朴世正私下模樣曝光 油頭、敏感或掉髮都有解！專家教「頭皮3大問題」改善法 宋慧喬看不出來剛過41歲生日！私服5套逆齡穿搭優雅又顯瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面