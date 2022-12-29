康是美、寶雅搶推百元「新春福袋」試手氣，有機會把百萬名車開回家

記者曾怡嘉／台北報導

新的一年即將到來，想不想買個福袋試試手氣呢？康是美攜手超夯的娜赫拉的小動物，特別推出新春福袋/福箱，夠幸運即讓你帶回市價89.9萬MG HS 1.5T 旗艦版，寶雅則是在農曆春節推出新春福袋，讓你豪抽百萬名車，手氣好一次帶回家。

▲新的一年快入手福袋，試試今年好手氣。（圖／品牌提供，以下同）

康是美攜手超夯人氣肖像卡娜赫拉的小動物，即將於1/1起推出新春福袋/福箱，限量27,000組；更有機會獲得市價89.9萬MG HS 1.5T 旗艦版、iPhone14 Plus 128G、iPhone14 128G、LG StanbyME閨蜜機等獎項，以及集好禮活動，福袋和福箱接皆有附贈刮刮卡，集滿「康、是、美」三個字，即可免費兌換Apple Watch Ultra。

今年康是美「新春福袋/福箱」商品組合分為四款，二款福袋每組售價499元、二款福箱每組售價888元，內含市價近千元商品，包括美妝用品、面膜、精華液到日用品等，且皆附贈刮刮卡；其中二款福箱更為今年全新推出的組合，每款福箱內含5項精選隨機商品及2張刮刮卡，福箱包裝設計結合野餐籃及旅行箱增加實用性，搭配卡娜赫拉的小動物限定圖案，絕對引起粉絲搶購收集。

寶雅也預計在大年初一開賣福袋讓你試手氣，主打只要百元就有機會把百萬名車開回家，福袋內容物含多款熱銷美妝保養商品、限量卡通授權紅包袋，凡購買寶雅福袋，只要於2023/2/5前至POYA APP登錄發票，就有機會抽進口豪華名車LEXUS UX 250h共1名及iPhone 14 Pro 256GB共10名。

今年更首度祭出「開運新願刮刮卡」，張張均有獎，有機會刮中市價近千元超值小家電，現刮現中馬上帶回家。新春2023年1月22日大年初一推出「2023美好驚喜、幸福滿載」福袋共兩款，分別售價為299元、399元/袋，全台寶雅相關品牌門市當日準時開賣，每店限量總計200袋，數量有限先買先贏，售完為止。