5個熱門永續時尚品牌　Veja小白鞋內行人都穿、凱特王妃愛牌推租借服務

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著環保意識抬頭，不少產業開始朝著「永續環境」的目標前進，而時尚圈也加入「永續」的行列，2019年由開雲集團宣布的《時尚協定》，共有250個品牌參與，可見環境友善的重要性；以下精選5個以「永續」作為核心的品牌，一起跟上「綠」時尚的行列！

＃Maggie Marilyn

來自紐西蘭設計師同名的環保時尚品牌，Maggie Marilyn兼具奢華與舒適，同時以荷葉邊及長裙聞名，Maggie堅持只使用道德生產的材質，在設計中加入大膽風格，打造超具辨識度及充滿渲染力的氛圍，時髦又不會太過浮誇；值得注意的是，他們家的每件單品都是與當地製造商合作，全程在紐西蘭製造，並使用可堆肥的袋子包裝，從裡到外都兼具環保！

＃Re/Done

來自洛杉磯的丹寧品牌「Re/Done」，以及其顯瘦的牛仔褲聞名，不過其實該品牌的核心概念為「永續時尚」，與經典品牌Levi’s、Hane’s合作，將回收的商品拆解重新翻修，加入品牌的摩登、復古風格，為單品增添趣味及獨特性，且所有單品都是在當地製造，實穿時髦又環保，連Jisoo都曾穿上登演唱會舞台呢！

＃Veja

來自法國的小白鞋品牌「Veja」，低調又典雅的外型深受世界名人的喜愛，連英國皇室都深陷其中魅力，而該品牌極度重視永續環保及人道主義，在鞋面的部分，Veja採用寶特瓶回收再製及可分解帆布製成，而鞋底則是以亞馬遜雨林的天然橡膠製作，整雙鞋充滿環保意識；此外，該品牌以少量製造為核心，希望商品不會面臨生產過剩的窘境。

＃Stella McCartney

身為星二代，Stella McCartney的顯赫家世讓她從小備受矚目，她也不負眾望地在時尚圈擁有一席之地，被譽為「時尚界的環保股長」，將永續概念融入品牌DNA，Stella McCartney是少數拒絕使用動物皮草的設計師，希望藉由她的商品傳達「環保愛地球」的理念，並為顧客打造最美好、真實的模樣，如此堅定的信念也為品牌在時尚圈奠定無法抹滅的好成績。

＃Mulberry

身為英國經典品牌，Mulberry還是英國皇室愛牌，該品牌以皮革製品為核心，加入大量金屬鉚釘及銅色配件，讓品牌變得更加經典、復古，充滿中世紀歐洲氛圍，與其他品牌不同的是，Mulberry是從2020年才陸續推出環保再製的手袋，並藉由推出「精品包租借」服務，讓包款能夠延長壽命、再次被使用，同時也為品牌在永續環保目標上，寫下新的篇章。

▲Mulberry是凱特王妃的愛牌之一。（圖／路透社）