新北百貨「跨年優惠」整理／遠百、環球滿5千送300　宏匯滿3千送300

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕節過後，本周末即將迎來跨年慶，新北百貨包括板橋大遠百、環球購物中心、宏匯廣場都推出跨年檔期優惠，除滿額回饋之外，還有加碼抽、送紅包等贈品，讓你把握2022年末到2023新年採購小確幸。

▲新北板橋大遠百推跨年促銷。（圖／各業者提供）

板橋大遠百

板橋大遠百從12／31至明年1／18推出生日慶，百貨服飾、名品當日消費滿5,000元送500元抵用券；1F國際精品單筆滿1萬元送800元抵用券；大家電單筆滿1萬元送1,000元抵用券；保健器材單筆滿5,000元送500元抵用券。首14日麥森、B&O單筆滿1萬元送500元抵用券。

另推12大銀行信用卡購買百貨服飾、名品單筆分期刷5,000元送200元；11大銀行信用卡購買數位3C（含APPLE）、MUJI單筆分期刷1萬元送500元。使用HAPPY GO Pay全館當日單筆刷滿5萬送1,000元、滿10萬送2,000元。

▲板橋大遠百GUCCI APHRODITE小型肩背包，價格店洽；TOD'S TIMELESS半月包，價格店洽。

環球購物中心

Global Mall環球購物中心則從明年1／3提前開打春節檔期，從明年1／3至2／5期間，新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定專門店當日累計消費滿5,000元送1,000點（價值300元），新北中和再獨家加碼初一至初五單筆消費滿2,023元享點數10倍贈；而板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，則推於指定專門店當日累計消費滿2,000元送400點、單筆消費滿888元送100點。

另全台8店刷Global Mall聯名卡，於活動期間消費滿5,000元，再享3%現金回饋，且持Global Mall聯名卡消費，信用卡紅利點數1,000點可折抵消費80元。

宏匯廣場

新莊宏匯廣場即起至明年1／4推出滿額回饋，全館當日累計滿3,000元送300元抵用券，國際精品、3C、大家電、健康器材單指定專櫃，單筆消費滿1萬元贈500元抵用券，持玉山銀行宏匯廣場聯名卡當日累計滿5,000元加贈100元抵用券、滿2萬元加贈400元抵用券。4大銀行刷卡分期另加碼當日單筆滿1萬元加贈100元抵用券。

▲ONE BOY科技Clo+蓄熱防水機能禦寒羽絨棉衝鋒衣，原價3,900元，特價1,950元。

從12／31至明年1／4期間，還推限定跨年禮，會員當日消費累積滿2,000元，即可兌換限量「醜白兔 X 宏匯廣場獨家聯名2023年桌曆」，消費累計滿1萬元即贈「星宇航空航點紀念杯」，累計滿5萬元即贈「星宇航空A330neo動態夜燈音樂鈴」。