fb ig video ETtoday search mobile

《艾蜜莉在巴黎3》15金句：你身邊最有用的人，是那些讓你感到威脅的人

>

編輯／Ann

美國喜劇劇情類型的網路劇集《艾蜜莉在巴黎》第三季上線後持續引發討論，劇情圍繞由莉莉柯林斯（Lily Collins）所主演的美國女孩艾蜜莉（Emily Cooper）到巴黎闖蕩發生一系列工作、感情與生活趣事。雖然情節浮誇，卻使得劇迷愛罵更愛看，以下就來盤點第三季中出現的金句台詞，說不定能引起一些共鳴！

1. 艾蜜莉這是你的人生，不是她的。

2. 夏至是一年中很重要的一天，它會帶來很多機會，太陽就像是在說「我們再試試吧」。

3. 即使不做選擇也會產生後果，所以這仍然是一種選擇。

4. 我不是任何人的第二選擇。

5. 你知道最近有人在我處於困境的時候說了什麼嗎？用力，即使很疼。

6. 公雞是法國的象徵，即使腳踩在屎坑裡面也能打鳴。

7. 我和美國公司之間的關係，就像你穿著的那條裙子一樣，就是不適合。

8. 即使你今天過得很糟，這座城市依然看起來很棒。

9. 我不是逃跑，我是奔向我想要的生活，那就是這裡，在巴黎。

10. 坦白自己的秘密會讓你覺得沒那麼孤獨。

11. 我們討論工作和生活上的平衡，現在我只關注生活。

12. 被公司的苦差事所困，這是機器上的一個齒輪。

13. 把日程安排得很滿，是處理失業最壞的方式。

14. 法語中有句話，後退是為了跳得更高。

15. 我不願意承認，但自負往往激發出人最好的一面。你身邊最有用的人，是那些讓你感到威脅的人。

關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, 台詞, 金句

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

初魚板橋大遠百開幕「訂位排到春節後」　明年1月漲價100元

初魚板橋大遠百開幕「訂位排到春節後」　明年1月漲價100元

超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞

超準！下雨天憑直覺「挑一把傘」，秒測你的脾氣到底有多壞

身材判若兩人！鄭家純公開「瘦身健康餐」，照著吃變成自己喜歡的樣子

身材判若兩人！鄭家純公開「瘦身健康餐」，照著吃變成自己喜歡的樣子

春節必備紅色系「開運包」　CHANEL CF經典保值、BY FAR辣妹款萬元有找 唐代傳入東瀛的「上生菓子」美翻！台灣女孩赴日學藝　讓甜點優雅又幸福 43歲秦嵐穿透視花瓣禮服驚艷壓軸！　超強身材管理根本少女等級 公園遇到哪一隻貓咪，測你最近該珍惜的事！玩過的網友都讚神準 《艾蜜莉在巴黎3》15金句：你身邊最有用的人，是那些讓你感到威脅的人 康是美、寶雅搶推百元「新春福袋」試手氣，有機會把百萬名車開回家 女星同款包輕鬆入手！趙露思最愛小CK、收服韓韶禧的是韓劇御用包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面