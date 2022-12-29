久坐少動也有關！營養師點名「9個傷肝壞習慣」，你中了幾個？

▲少動和脂肪肝也有關聯。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

肝是沉默的器官，護肝最好的方式就是不要傷害它，當有明顯症狀通常已經嚴重了，營養師程涵宇就在臉書專頁分享「9大傷肝壞習慣」，你也中了嗎？

#喝酒

肝臟負責代謝酒精，喝酒會提高肝炎、肝硬化及肝癌的風險。

#肥胖

肥胖導致肝臟脂肪累積，造成肝臟發炎及肝臟損傷。

#亂吃藥

亂吃藥指的是亂吃來路不明的藥，或是沒有按照正確劑量在吃藥，像是來路不明的中藥、西藥，或是超量吃藥，甚至吃藥時跟酒精一起吃，就非常容易造成肝臟傷害。

#高油飲食習慣

營養師程涵宇提到，特別是飽和脂肪（雞皮、肥肉）、紅肉（香腸、火腿）、反式脂肪會造成肝臟穀胱甘肽代謝受損，身體發炎氧化造成脂肪肝，導致肥胖和肝損傷。

#含糖食物飲料

高糖食物像是蛋糕、含糖氣泡飲料、含糖零食與脂肪肝有關，增加肝臟發炎反應。

#發霉食物吃下肚

食物放好久，來回加熱也無法消滅毒素，像是黃麴毒素加熱到高溫280℃才開始分解，一般加熱不易破壞其結構，黃麴毒素具超強致癌性，通常存在於保存不良的花生、穀類、堅果或豆類，長期大量食用被黃麴毒素污染的食物，發生肝癌的風險大幅增加。

#纖維吃太少

益生元膳食纖維是不易消化的碳水化合物，存在於大蒜、蘆筍、韭菜、菊苣根和洋蔥中，能夠作為好菌的食物進而幫助抗發炎。當攝取不足及壞菌增加微生物代謝失調，在失調腸道環境中產生的乙醇和其他揮發性有機化合物，也可能對肝臟產生毒性作用。

#血脂血糖沒控制

血脂高、胰島素阻抗增加了肝臟脂肪堆積，造成身體發炎反應、肝細胞受損。

#睡眠≤ 5 小時/天

研究發現天睡眠時間≤ 5 小時的人，發生脂肪肝風險的機率比每天睡眠時間≥ 7 小時的人高 43%。

#久坐少動

《肝病學雜誌》研究針對140,000名韓國中年男性與女性，近35%的人為脂肪肝。研究發現，久坐與少動都與脂肪肝有關。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）