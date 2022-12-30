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營養師曝讓血糖飆升的5個壞習慣！第一條超多人都忽略

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▲▼營養師曝讓血糖暴漲的5個壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒，有些看似無所謂的小習慣就是讓血糖飆升的元兇。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

血糖忽高忽低、變化大，不僅是減肥大敵，還會影響健康，因此學會維持血糖平穩對每個人來說都很重要。控制血糖其實也沒有想像中那麼難，首先就是要遠離會讓血糖飆升的元兇，營養師沈夏冰就列出會讓血糖暴漲的5個壞習慣，提醒大家快改掉。

▲▼營養師曝讓血糖暴漲的5個壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

NG 1：吃水果不節制

很多人覺得水果很健康，所以就喜歡用水果替代主食，或是在餐後吃，但其實水當中的糖平均在10%左右，不算低，尤其是像哈密瓜這種GI值比較高的水果，可能會導致血糖在短時間內快速上升。

另外，有些水果的果糖含量比較高，整體糖含量和熱量其實也不低，像是龍眼、荔枝、榴槤、鮮棗。想要健康吃水果，健康成年人建議水果每日攝取量在200～350g，且最好把水果放在兩餐之間，如果是正在減脂的人，建議把量減半。

NG 2：攝取太多精緻碳水

尤其是許多人常吃的白米飯、白麵條，在體內能能快速轉化成葡萄糖，被吸收之後，血糖峰值就會很高。所以想要降低餐後的血糖，一方面建議要粗細糧搭配，像是雜豆飯、糙米飯、燕麥飯；另外也可以選擇一些GI值比較低的主食，像是玉米、燕麥粒、山藥等全穀雜糧類。

▲▼營養師曝讓血糖暴漲的5個壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

NG 3：愛吃零食

有些深度加工的零食，會額外添加糖、鹽、油，熱量和鈉含量也比較高，像是蛋糕、餅乾、巧克力等精緻零食，很可能會影響血糖。想吃零食時，建議可選像是牛奶、優格，或是適當的水果和堅果實都是比較健康的零食選擇。

▲▼營養師曝讓血糖暴漲的5個壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

NG 4：愛吃宵夜

愛吃宵夜的人，其胰島細胞的負擔會非常大，經常夜以繼日，讓你的身體處在一個高度壓力的狀態下。有研究發現，如果你經常熬夜，又有吃宵夜的習慣，相對於有熬夜但不吃宵夜的人，血糖數值平均會高上6.4%。

NG 5：只吃主食

沈夏冰提醒，在日常飲食中，盡量不要只吃主食，而是要把主食、蛋白質、蔬菜搭配在一起吃，這樣整體膳食的碳水化合物消化速度就不會特別高，血糖也會比較平穩。

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關鍵字：

血糖, 飆升, 壞習慣, NG行為, 高血糖, 控制血糖, 穩定血糖, 營養師

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