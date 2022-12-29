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身材判若兩人！鄭家純公開「瘦身健康餐」，照著吃變成自己喜歡的樣子

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▲▼鄭家純健康餐。（圖／翻攝自FB/鄭家純）

▲鄭家純靠著健康飲食，吃出勻稱身材。（圖／翻攝自FB/鄭家純，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雞排妹鄭家純今（29日）貼上8、9年前雷照自嘲：「用歷史照和今年未修圖的全身照對比，整個超勵志的啊！外在是自己可以掌控的，只要努力就能變成你喜歡的樣子，沒有追求也沒關係，健康自在最重要。」她也加碼介紹自己的健康餐，分享就是這樣瘦下來。

鄭家純先前有曝光自己的身高153.5公分、體重45.3公斤，身材嬌小卻窈窕的她，更是被醫生稱讚內臟脂肪只有185g，而這樣全靠之前的飲食控制所賜，她也分享自己的健康餐，大部分都是水煮或是少油少調味的煎烤方式。

▲▼鄭家純健康餐。（圖／翻攝自FB/鄭家純）

她說：「青菜類就是各種想得到的都吃，就連花椰菜的花梗我也努力吃掉，澱粉類主要是挑選南瓜、地瓜、芋頭、馬鈴薯，肉類就是雞胸肉和冷凍鱸魚片，如果吃膩我會去火鍋店燙肉片吃，清淡鍋底不沾醬，而且不點青菜肉類以外的東西。蛋類主要就是水煮蛋、溫泉蛋（好市多有賣一大包10幾顆很方便）、蒸蛋、炒蛋等變化。」

▲▼鄭家純健康餐。（圖／翻攝自FB/鄭家純）

健康餐其實選擇很多，像是花椰菜下面是洋蔥炒蛋、鹹蛋竹筍杏鮑菇，毛豆、茭白筍、玉米筍也是安慰食慾的好夥伴。水果部分的話會加減吃，她自己喜歡早上吃帶皮的奇異果，但她強調要選皮很薄的並刷洗過。

她建議大家慢慢來，不要一次到位，天天吃健康餐，會變得不快樂。可以從一周3餐開始逐周進步，一天喝2000-2300cc的水，平時不喝酒、不喝飲料、不吃甜食炸物，還會讓皮膚變好，為了皮膚要喝黑咖啡，不要碰拿鐵。

▲▼鄭家純健康餐。（圖／翻攝自FB/鄭家純）

她更拿出自己18歲的外拍照提醒愛美年輕女生，她說：「身為嬰兒肥前輩，跟還年輕的妳分享，18-24歲的嬰兒肥就是青春紀念品，那時有陣子瘦到44公斤，還是一樣臉圓圓，25歲後膠原蛋白會開始跟妳說再見的。」

關鍵字：

鄭家純, 瘦身, 健康餐, 內容

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