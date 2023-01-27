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趙露思「5套經典禮服」造型！VERA WANG白紗好仙、印花裙甜成人間水蜜桃

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記者鮑璿安／台北報導

24歲大陸女星趙露思因出演《星漢燦爛》、《傳聞中的陳芊芊》等劇走紅，因風格多變、戲約不斷被封為「95後小花」。這次《ET FASHION》就特別盤點她的5套經典禮服造型，完全是從童話故事中走出的公主！

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

▲趙露思穿著Vivienne Westwood 2022春夏婚紗，圖二為模特兒演繹。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

趙露思這套來自Vivienne Westwood 2022春夏婚紗系列的禮服，造型相當深刻，細肩帶伴隨胸前深U營造出柔美曲線，相較於她過往的甜美風格突破許多，加上裙間的抓皺細節增添仙氣。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

▲趙露思穿上來自烏克蘭的時尚婚紗品牌Milla Nova 。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

趙露思甜美風格本身就很適合穿著白紗，來自烏克蘭的時尚婚紗品牌Milla Nova，在簡潔線條中注入傘狀寬裙襬營造對比張力，在她優越身材演繹下，消化得相當完美，露出美背線條以及天鵝頸，體態唯美。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

▲義大利設計師品牌Giambattista Valli蓬鬆薄紗與獨特剪裁，與趙露思風格相符。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

義大利設計師品牌Giambattista Valli蓬鬆薄紗與獨特剪裁，總能給時尚迷極為過癮的感受，趙露思曾演繹2022系列秋冬系列禮服，柔美的粉色花朵印製其中，宛如訴說了少女夢想，而袖口自然垂下露出肩頸曲線，讓柔美氛圍發揮到最大。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

▲趙露思穿上「婚紗女王」VERA WANG 2022年秋季禮服。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

「婚紗女王」VERA WANG 2022年秋季禮服，同為平口設計，卻採用了流線般的長袖營造夢幻感，透視出手臂曲線，讓白紗多了穿透感，與趙露思仙氣不謀而合。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

▲2021系列VERA WANG HAUTE紫色禮服讓人驚艷。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

最後一套出自2021系列VERA WANG HAUTE，捨棄純白基調，反而選用了濃紫真絲羅緞彰顯浪漫優雅，而裙側高開衩細節以現代視角重塑經典輪廓，讓人印象深刻。

關鍵字：

趙露思, 大陸, 女星

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