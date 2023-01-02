寶格麗極簡風超薄錶超限量　聯手富藝斯捨去小秒盤

▲寶格麗OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版腕錶，約560,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）與BACS & RUSSO鐘錶部門2022年在名錶拍賣表現搶眼，共售出3,033只時計，連續第2年創下橫跨日內瓦、香港及紐約之全球鐘錶拍賣100%全數成交的傲人佳績，並以2.27億美元（約70億台幣）再創鐘錶拍賣史上最高年度拍賣總額。近日再為收藏家獻上驚喜，與寶格麗（BVLGARI）攜手推出限量50只的OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版腕錶，捨去7時位置的小秒盤，展現純色與極簡之美。

▲寶格麗OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版腕錶搭載厚度僅2.23毫米的Calibre BVL 138超薄機芯。

寶格麗OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版腕錶，面盤設計以中軸為中心，呈現出「鏡像」對稱的完美平衡，首度捨去小秒盤，讓視覺重點聚焦於鐫刻面盤、大型時標與刻度圈，欣賞從黑色變成灰色再轉為黃銅色的色彩變化，內載品牌引以為傲厚度僅2.23毫米的Calibre BVL 138超薄機芯，限量50只。

▲透明底蓋有限量字樣與富藝斯、BACS & RUSSO字樣。

富藝斯BACS & RUSSO鐘錶部門也與瑞士名錶ZENITH、獨立製錶師暨修復專家Kari Voutilainen合作獻愛，共同推出ZENITH Calibre 135-O Unique Piece腕錶，這只搭載天文台計時機芯、配備鈮金屬材質錶殼和鮭魚色魚鱗狀麥穗紋飾面盤的獨一無二錶款，於2022年11月5日在富藝術斯日內瓦鐘錶拍賣會以超過千萬元的高價成交，拍賣所得全數捐贈給Susan G. Komen®基金會，支持對抗乳癌行動。

▲ZENITH、KARI VOUTILAINEN和富藝斯與BACS & RUSSO合作推出獨一無二的Calibre 135-O Unique Piece腕錶，於11月以約10,440,000元成交。（圖／Zenith提供）

