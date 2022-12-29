MUJI無印良品2022年熱銷排行榜　公開最熱賣香氛口味

記者蔡惠如／綜合報導

MUJI無印良品公布2022年全年度銷售排行榜，將旗下6000多支商品分為四大類別，包括服飾配件、家具家用、美妝保養及零食點心，並依據全年度銷售金額做TOP3排序。業者發現旅用相關商品已重回民眾愛用清單，如四輪硬殼止滑拉桿箱睽違兩年，再次回到銷售排行榜前三名，可見隨著防疫政策放寬，許多顧客都已著手規劃國內外的出遊行程。

服飾配件類

TOP 1 撥水加工有機棉舒適休閒鞋，售價699元

其品項連續拿下數年冠軍，沒進前三名應該才是新聞，業者表示今年此休閒鞋全系列銷量近20萬雙，「好穿，好搭且價格實惠」是主要因素，多次回購、再次支持的消費者也不在少數。





TOP 2 四輪硬殼止滑拉桿箱，售價3,900元至8,500元

今年因疫情逐漸鬆綁，民眾回歸日常生活，旅行箱終於重回熱賣榜單，其四輪硬殼止滑拉桿箱系列規格多樣，包含20L、36L、63L、88L、105L，可滿足多種旅行需求，今年四輪硬殼止滑拉桿箱全系列銷量近萬只，是繼2019年後，睽違2年再度登上銷售排行榜。

TOP 3 黃麻購物袋，售價49元至79元

採用黃麻製作的環保購物袋，全年黃麻購物袋全系列銷量近70萬只，提手部分使用棉素材，堅固耐用，底部平整且立體的設計，不僅可日常攜帶，購物野餐都很方便，且也可用於家庭物品的整理收納。

家具與居家用品類

TOP 1 聚丙烯收納盒系列，售價70元至1,199元

直接使用素材的原色，半透明的設計令存放物品仍保有隱私，不僅可放入衣櫃中作分類，亦可獨立堆疊擺放，2022年度銷售數量近40萬個，其中又以橫式深型的款式最受歡迎。





TOP2 空氣循環風扇，售價2,980元

根據流體力學設計出來的扇葉，是兼顧大風量與低噪音循環風扇，不僅能輔助冷氣效果，也可搭配除濕機使用，驅除濕氣，提升居家舒適度，2022年銷量突破2萬台。





TOP3 SUS收納層架系列，售價160元至11,600元

可依照居家氛圍，可選擇不同材質的層板和側片自由搭配，適用於客廳、廚房、臥房等各種空間，搭配各種收納尺寸相容的收納用品，是款能配合各種用途、充滿機能性的層架組。

美妝保養與香氛類

TOP1 空間芬香油系列，售價99元至599元

在瓶身設計上採深褐色的磨砂霧面玻璃瓶，能保持香氣品質且融入各式居家空間，全系列年度銷量近20萬瓶。最熱銷的款式為「綠意」，是以醒目薰衣草及鼠尾草作為基調的香氣作為放鬆清新的首選。





TOP2 溫和洗臉卸妝系列，售價79元至359元

是無印良品旗下最具代表性的商品，其中溫和去角質洗面乳今年全年度銷售近20萬瓶，內含蜜桃核成分，可去除老廢角質並洗淨毛孔污垢。

TOP3 MUJI敏感肌化妝水系列，售價89元至599元

取自日本岩手縣釜石市水源製成的敏感肌化妝水系列，一直是MUJI無印良品美妝保養類別的口碑商品，2022年全系列年度銷量逾30萬瓶。

零食點心類

TOP1 懷舊棉花糖，售價49元

使用棕色粗糖製作，無添加任何香料，以充分展現焦糖香味。2022年銷量近50萬包，成為零食點心類的銷售冠軍。





TOP2 即食迷你拉麵雞汁風味，售價39元

由台灣在地生產製作，麵條已事先調味，可直接沖泡熱水或烹煮後加入其他食材，也可作為零嘴直接食用。2022年銷量突破30萬包，也是排行榜常客，可見有一群死忠支持者。





TOP3 草莓棉花糖，售價49元

將草莓果醬加入棉花糖中，滋味微酸，帶出清爽感，在2022年銷量近20萬包。

業者表示，即起也推出限時優惠活動，至明年1／4前於店內消費，單筆消費滿1,000元即可現抵100元，滿2,000元可現抵200元，以此類推。