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45歲韓健身女王傳授瘦腿妙招！　居家3動作「一張椅子」找回大腿縫

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記者鮑璿安／台北報導

很多女孩體脂雖然處於正常範圍，無奈局部看起來還是相當肥胖，像是難搞的大腿內側（俗稱腿縫），若是怎麼樣都甩不掉肥肉，那麼不妨參考南韓健身女王崔寶瑛公開的「居家健身操」，只要簡單3個動作，運用一張椅子就能搞定，別再偷懶快點動起來！

▲減肥。（圖／翻攝自IGdasolmom_）

▲45歲南韓健身女王崔寶瑛傳授居家健身瘦出腿縫。（圖／翻攝自IG@dasolmom_）

45歲南韓健身女王崔寶瑛在IG擁有超過40萬粉絲，身材和臉蛋完全維持在少女等級，她也不藏私大方傳授居家健身Tips，完全不需要去健身房，教大家足不出戶練出S曲線，像是其中一招「練腿縫」動作，相當簡單連新手都可以學習。

▲減肥 。（圖／IG@dasolmom_截圖）

▲減肥 。（圖／IG@dasolmom_截圖）

▲減肥 。（圖／IG@dasolmom_截圖）

▲3招在家瘦出大腿線條。（圖／翻攝自IG@dasolmom_）

首先以側躺的姿勢靠在地板上，第一組基礎動作就是一般的側抬腿，可以慢慢加快速度達到大腿內側的酸度；第二組進階版，上腿屈膝以踮腳姿勢放在後腳膝蓋前方，後腳繼續做抬腿動作，再來背過身體換一面繼續抬腿，切記兩側都需要鍛煉。最後一個動作則是藉助椅子的力量，一腳支撐一腳抬腿。

崔寶瑛也指出這三套動作只需要堅持做一次，就會慢慢使得大腿內側有緊實感，而隔天出現酸痛感也是很正常的，身體要慢慢習慣運動這件事，才會讓線條更為漂亮，新年期間不妨試試看。

關鍵字：

瘦身, 減肥, dasolmom, IG

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